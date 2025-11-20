貿聯-KY雙率攻頂！ 10月營收創史上次高

文 ‧ 劉秉勳

▲ 圖片來源:產業價值鏈資訊平台

線束大廠貿聯-KY(3665)今天股價表現強勢，盤中上漲6.5%來到1685元。第三季毛利率、營益率雙雙創下歷史新高，每股純益更連續兩季突破一個股本，展現產品組合升級後的強大獲利能力。公司同時獲納入MSCI全球標準型指數成分股，代表國際資金對其長期成長性的肯定。

10月營收達65.81億元，雖月減1.86%，年增高達34.01%，創下歷史單月次高；累計前十月營收580.23億元、年增30.31%，創同期新高。

10月的整體出貨量雖較9月的歷史高點小幅回落，但仍維持在高檔水位，持續刷新同期紀錄。從產品線來看，關鍵的成長引擎仍是「資訊用線束」──尤其是高速運算與AI伺服器需求強勁，主要客戶出貨量維持高檔。這類線束技術門檻高、附加價值大，受惠於AI訓練與推論設備全面擴建，成為推升毛利率的最大來源。

工業用線束方面，也迎來穩健成長，尤其半導體設備客戶出貨增加，反映半導體景氣與設備投資需求回溫。其他工業客戶則維持穩定出貨，成為支撐企業營運的第二條穩定曲線。相較之下，車用線束受到全球電動車市場調整影響出貨量減少，但整體占比已不如過去重要，對短期營收貢獻有限。至於電器線束則維持持平，屬於穩定型業務。

貿聯-KY已從過去的車用與傳統線束，轉變為高速運算、AI資料中心與半導體設備等高毛利產品線。公司第三季的毛利率、營益率同步攻頂，不是靠成本縮減，而是產品組合結構逐步向高附加價值，反映企業體質已進入新一輪升級周期。

▲貿聯-KY 3665(圖片來源: CMoney)

圖片出處:CMoney 產業價值鏈資訊平台



