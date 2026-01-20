賀一航兒子國中「被誤捅12刀」醫院發兩張病危通知
小賀（曾治豪）近日上《11點熱吵店》分享，因缺失父母的愛，曾不學好踏上歹路，遭惡霸誤砍12刀，險些喪命。小賀的父親是已故綜藝大哥賀一航，他自幼在奶奶家生活，直至進演藝圈，才與父親有真正互動，童年時父母缺席，成為影響人生的大事件。
小賀國中時期「走歹路」，結交三教九流朋友，叛逆蹺課、抽菸，做過不少荒唐事，他透露：「我曾拿噴漆在牆壁噴恨、拿菜刀把沙發砍壞！」他越幹壞事，就被家長打得越凶，陷入惡性循環。
人生的轉機來自有天他和朋友吃宵夜，突然一輛車子疾駛至他面前，四名惡煞下車，不分青紅皂白攻擊他，他被捅12刀，送醫後發出兩張病危通知，好不容易才保住一命。在病床前，小賀第一次看見父親紅了眼眶，也才感受到家人的溫暖。
其他人也在看
曹西平生前已布局遺產？千萬房產「早過戶給乾兒子」金額超貼心
娛樂中心／周希雯報導資深藝人曹西平去年底猝逝，他曾心寒透露與親人不合，更揚言要立好遺囑，「把遺產都留給乾兒子」、「一毛不給姓曹的」；不過他在法律上未收養乾兒子，手足可能透過民法「特留分」獲得部分遺產。不過有最新消息指出，其實曹西平早已佈局，相關不動產交易紀錄指出，他生前價值千萬的住所過戶給乾兒子Jeremy，房產專家看到金額也直言，「顯示出曹西平的貼心」。民視 ・ 3 小時前 ・ 7
魅力女神結新歡／BMW男暖接送！啦啦隊女神柳柳出現護花使者 香閨獨處4小時
職籃臺北台新戰神「魅力女神」、職棒味全龍啦啦隊的成員柳柳（柳昕妤）去年才被看好人氣暴漲，沒想到卻被爆曖昧已婚有3個小孩的富二代，讓她趕緊發出聲明否認到底並且喊告。事件落幕不到半年，本刊日前拍到網路經營粉絲有成的柳柳，線下出現一名BMW男負責親暱接送，並且在她家獨處了4小時之久。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前 ・ 3
不只是「假男友」1／蕾菈斷開湯宇 被抓包夜歸「瘋男」晨灰家
回顧去年8月22日傍晚近6點，本刊直擊身穿紅色緊身裝的蕾菈，在國際德州撲克競技賽事空檔下樓抽菸。晚間10點7分賽事結束後，蕾菈獨自搭車離開，卻未返回位於新北市的住處，而是前往台北市大安區一處華廈。更耐人尋味的是，同樣參與該場賽事的湯宇，當晚並未現身該處，夫妻兩人...CTWANT ・ 6 小時前 ・ 63
李運慶「孝道外包」慘挨轟！ 陳志強不忍發聲了 揭他私下真面目
藝人洪詩2023年與李運慶結婚後育有兩名女兒，因大伯去年10月發文感謝她「把屎把尿照顧失智公公」，意外引發外界批評李家兄弟「孝道外包」，輿論延燒數日。對此好友陳志強出面力挺，讚美李運慶是個對老婆、孩子都很好的好男人。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 3
何如芸痛失父親後工作量驟減 罕吐心境「像活在地窖裡」
56歲女星何如芸2024年3月痛失摯愛父親，父親因肺癌辭世，當時她多次透過社群平台抒發心情，也曾坦言過去不敢向爸爸說出自己離婚的事，只因擔心父親憂心，父女之情令人動容。時隔近兩年，她今（20日）再度於IG寫下長文，吐露喪父後的心境轉折。中時新聞網 ・ 14 小時前 ・ 9
避談長子布魯克林揭家醜 貝克漢聊親子關係：孩子是被允許犯錯的
布魯克林貝克漢（Brooklyn Beckham）19日突然在社群發表聲明，抨擊父母，並將家庭分歧攤在陽光下，掀起議論。老爸貝克漢（David Beckham）則照原本行程上節目受訪，但也意有所指地說：「孩子是被允許犯錯的。」被視為長子大動作與家庭切割後，首度發表回應。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 11 小時前 ・ 30
詹惟中變態炫富內幕曝光！年輕缺錢「險出賣肉體換生活費」 他缺愛被惡霸砍12刀
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導藝人在螢光幕前風光無限，但不少人卻花大半輩子在療癒童年的傷，詹惟中近來上節目《11點熱吵店》，提到年輕時缺錢，差一點...FTNN新聞網 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
Netflix韓劇《臥底洪小姐》5大看點：朴信惠「35歲偽裝成20歲女高畢業生」潛入證券公司臥底！搭檔高庚杓共譜職場諜對諜羅曼史！
最近1月開播新劇眾多，其中一部《臥底洪小姐》也在週末首播2集劇情內容，第2集收視就來到5.672%，順利啟航！刷新電視劇自身最高收視紀錄！《臥底洪小姐》由朴信惠、高庚杓、河潤景、曹瀚結主演，是韓國tvN預計於2026年1月17日播出的土日連續劇，並由《社內相親》《酒醉羅曼史》導演朴繕虎執導，《出師表》編劇文賢京執筆，海外將由Netflix獨家播出！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 23 小時前 ・ 2
何妤玟淚揭童年創傷！ 遭母寄養淪「人肉皮球」長期心理治療
何妤玟16歲出道養家，過去就曾在訪問中提及，與母親之間的相處不快，近日她在《小姐不熙娣》，罕見揭露童年被寄養的往事，被大人像是皮球般來回拋接，進而導致成年後長期受失眠、孤單困擾。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 19 小時前 ・ 8
走偏了！賀一航兒子當街被砍12刀「2度命危」 父親老淚讓他轉念
已故藝人賀一航兒子曾治豪近日錄製《11點熱吵店》分享成長故事，提到幼時爸爸賀一航忙於工作，父子情感不親近，後來由奶奶扶養，隔代教養讓他變得叛逆，15歲時結交損友，還曾在街上被砍了12刀，醫院兩度發出病危通知。太報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
MLB》不滿道奇簽Tucker 傳各隊老闆決心力推薪資上限
根據The Athletic網站記者Evan Drellich報導，1名被告知大聯盟各隊老闆內部討論的消息來源透露，各隊老闆對於道奇有能力與Kyle Tucker簽下豪華稅計算中平均年薪現值達5700萬美元（約新臺幣18億元）的合約感到「憤怒」，更堅定了要推行薪資上限制度的決心。TSNA ・ 3 小時前 ・ 13
真的不是你太懶…是快燒乾了！ 醫揭10大「職業倦怠」身心求救訊號
「明明沒有發生什麼大事，卻每天都覺得好累。」、「是不是我抗壓性太差？」這樣的自我懷疑，正悄悄成為許多人的內心獨白。精神科門診中，越來越多人不是因為單一事件崩潰，而是長期撐著、撐到某一天突然發現自己再也提不起勁。而這些人往往能力不差、責任感強，過去也被認為「很能扛」，卻在不知不覺中耗盡了身心資源。聯合新聞網 ・ 20 小時前 ・ 19
抽血酒精超標卻不是酒駕！女老師挨罰喊冤 法院不排除「偽陽性」撤罰
苗栗一名安親班女老師騎機車車禍昏迷送醫，經抽血檢驗酒精濃度超標，被依酒駕開罰1萬5000元並吊扣駕照。女老師喊冤，她不會、也沒有喝酒，提行政訴訟。法院審理指出，不能排除醫院抽血檢驗結果，因女老師受嚴重傷勢影響，產生偽陽性，且員警當時也未聞到酒味，判決撤銷處分。自由時報 ・ 3 小時前 ・ 28
徐若熙有能力在日職生存 郭俊麟點出最大挑戰
記者陳立勳／台北報導味全龍25歲投手徐若熙今年轉投日本職棒軟銀隊，並且穿上象徵王牌投手的18號球衣，統一7-ELEVEn...夠棒網 ・ 14 小時前 ・ 10
把客戶當肥羊宰！嘉義女保險員販售「假保單」大賺1460萬元 下場慘了
嘉義52歲林姓女保險員，因為投資光電事業失利，竟然賣起「假保單」，2名客戶分別交付的1200萬、240萬元鉅額保險金，全都進了林女口袋，後續壽險公司及客戶察覺有異提告，查出此事。嘉義地檢署依行使偽造私文書、詐欺取財罪嫌，將林女提起公訴。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 18
墾丁「鹿災」！墾管處培訓勇士捕捉 揭露執行真相
墾丁國家公園梅花鹿復育有成，但近年來族群數量過剩引發的「鹿災」，卻讓地方農民與生態學者憂心忡忡。根據最新調查，墾丁地區梅花鹿已逾3600隻，遠超環境承載量，不僅珍貴的原生植物被啃食殆盡，農作物損失與車禍意外更是頻傳。為此，墾管處將於今天首度舉辦「獵人訓練課程」，計畫招募在地勇士進行試驗性捕捉，強調「自由時報 ・ 3 小時前 ・ 29
WBC／中華隊後勤揭密！自主研發「智慧發球機」 併用美職等級iPitch
為了備戰2026世界棒球經典賽，中華隊不只徵召最強選手，後勤科技也迎來重大升級！運動部政務次長鄭世忠證實，除了引進美國職棒等級的「iPitch」智慧發球機外，由運科中心自主研發的「智慧發球機」也已完工台視新聞網 ・ 16 小時前 ・ 2
國中小、高中「昨天才放寒假」！今天又開學了 學生全崩潰
全國學生迎來寒假！國中小、高中大部分都在昨（20）日舉行休業式，寒假正式開始，不過卻還不能放假，全台國中小、高中學生從今（21）日到週五（23日）都要到學校上課，開始補下個學期的三天課程，形成了「週二結業式，週三開學」的特殊場景，引發學生熱議。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 233
沒訊號也能呼救！從阿蘇山空難到荒野車禍 iPhone「車禍偵測」全解析
日本熊本縣阿蘇山今日（20日）發生觀光直升機墜毀意外，機上載有兩名台灣遊客。搜救行動之所以能迅速鎖定火山口北側殘骸，全因乘客持有的 iPhone 在墜毀瞬間自動觸發「嚴重撞擊偵測」並向消防單位報案。這項科技不僅在阿蘇山的濃霧中成為指路明燈，在全球各地也已多次從車禍現場拯救失去意識的生命。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 45
女醫失蹤藏家變！淚喊：不想再當ATM 弟弟購屋她買單、上億保單掛外甥名
在台南市東區執業長達17年的「侯娟妃婦產科診所」於去年突然停業，引發地方病患關注，婦產科醫師侯娟妃更遭父母及丈夫向警方報案列為失蹤人口。經警方與檢調追查逾1年後，案件進入司法程序，這起失蹤案的真相也逐漸浮出檯面。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 75