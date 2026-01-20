賀一航兒子國中「被誤捅12刀」 醫院發2張病危通知

小賀（曾治豪）近日上《11點熱吵店》分享，因缺失父母的愛，不學好踏上歹路，遭惡霸誤砍12刀，險些喪命。小賀的父親是已故綜藝大哥賀一航，他自幼在奶奶家生活，直至進演藝圈才與父親有真正互動，童年父母缺席，成為影響人生的大事件。

小賀（曾治豪）。（圖／TVBS）

小賀國中漸走歹路，結交三教九流朋友，叛逆翹課、抽菸，做過不少荒唐事，他透露：「我曾拿噴漆在牆壁噴恨、拿菜刀把沙發砍壞！」他越幹壞事就被家長打得越兇，陷入惡性循環。

人生的轉機來自有天他和朋友吃宵夜，突然一輛車子疾駛至他面前，4名惡煞下車，不分青紅皂白攻擊他，他被捅12刀，送醫發出2張病危通知，好不容易才保住一命。在病床前，小賀第一次看見父親紅了眼眶，也才感受到家人的溫暖。