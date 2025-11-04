賀台南總工業會50歲生日 蕭美琴：對美關稅取得正面進展

副總統蕭美琴(左二)頒獎表揚台南市總工業會資深資優產業會員。(記者王俊忠攝)

〔記者王俊忠／台南報導〕副總統蕭美琴4日晚間到台南遠東香格里拉飯店出席台南市總工業會50歲生日慶祝大會。她致詞指出，台灣有些產業面臨美國關稅、對岸(中國)產能過剩、低價競爭與產品傾銷及國內少子化、勞動力問題等多重壓力，行政院團隊與美國洽談關稅問題，最近有取得正面進展。

蕭美琴表示，行政院正、副院長帶領團隊與美方持續溝通，在國家產業利益等立場，爭取符合台灣利益與合理的關稅方案，政府也會協助產業拓展多元的全球市場，輔導企業研發與創新，使得台灣企業在國際產業競爭中能穩健前行。

蕭美琴不諱言，台灣百工百業也面臨數位、淨零轉型與國際人才變革等新挑戰，這是下1個50年要面臨的課題，感謝台南市總工業會開辦AI專班輔導傳統產業升級、轉型，唯有不斷學習、創新，才能讓產業持續生存、成長，政府也會全力協助產業升級、連結技職教育、培育下一時代的人才。

她並提到，最近從雜誌文章看到日本萬國博覽會裡，那個沒有名字的館，讓世界看到台灣；沒有名字的島嶼，讓世界看到台灣的實力；去年台灣棒球拿到世界第一，陳傑憲在胸前比的手勢，也讓世界看到台灣，在台灣面對如此困難的國際環境，讓世界看到台灣的實力，這都是靠台下的產業會員打拚、吞忍與創新，才能展現台灣在世界上不可或缺的力量。

她說，很多旅外人才回到台灣服務，因為自己家鄉在進步，台灣產業不只要走向世界，也要回家深耕地方，讓家鄉愈來愈好。蕭美琴的致詞數度獲得與會台南總工業會會員熱情掌聲回響，她也代表總統賴清德頒獎表揚超過50年的資深產業會員。

