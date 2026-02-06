賀新年！南投好物在臺北花博農民市集

本週(2/7-2/8)由南投縣農會帶領轄區好農到臺北花博農民市集舉辦「南投茶葉、香菇暨農特產品展售活動」，為市集帶來南投縣各鄉鎮嚴選農特產品及小農生產的新鮮農作！

茶香南投

南投是茶葉重鎮，產量在臺灣數一數二，當地得天獨厚的地形加上良好的氣侯條件，非常適合茶樹生長，各茶區品質皆具特色；

南投香菇

國產香菇以中部地區為主要產地，其中南投魚池及埔里出產的乾香菇，經日曬乾燥後，不僅香氣濃郁，還富有多種營養素，歡迎趁假日到花博農民市集尋美味，將新鮮的全台農產品帶回家。

廣告 廣告

本月於2月8日舉辦「金柑報喜、財源滾滾-金柑食農教育」，歡迎大家來

市集致力於推廣食農教育並搭配節慶應景的農產品，本週由執行單位台北市農會於2月8日(日)下午2點舞台區舉行「金柑報喜、財源滾滾-金柑食農教育」主題活動，讓參與者能在活動中體驗南薑金棗&金柑大福DIY，活動名額有限，額滿為止。

麻布時尚環保提袋滿額贈

本週(2/7-2/8)市集更加碼推出麻布時尚環保提袋滿額贈，憑花博農民市集當日全場消費累積滿1000元以上(含)收據，可至服務台兌換環保提袋一個，每日限量50個，每人限領一個，名額有限，送完為止，詳細活動辦法請見官網。歡迎大家把握農曆年前的市集來採買新鮮農產品，好康機會千萬別錯過囉！

臺北花博農民市集位於臺北市中山區玉門街 1 號，捷運淡水信義線圓山捷運站 1 號出口，更多活動內容介紹，歡迎至Facebook粉絲專頁「台北花博農民市集」查詢，或至臺北花博農民市集官網官網(https://www.expofarmersmarket.gov.taipei/)查詢。 (臺北花博農民市集營業時間為每週六、日早上10：00至晚上18：00)