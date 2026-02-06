賀歲新作《雙囍》力邀明星客串 星光滿滿數不盡
導演許承傑前作曾寫下破億票房佳績，新作《雙囍》鎖定2月17日大年初一全台上映，除了亮眼的演出陣容以外，更邀請許多明星客串，達成賀歲片星光滿滿數不盡的使命。
對於這次含金量極高的卡司組合，堪稱「最強喜宴賓客」。除了主演的劉冠廷、余香凝、楊貴媚、田啟文、庹宗華、9m88、蔡凡熙等人，還找到陳淑芳、劉品言、李國毅、林在培、楊麗音、于子育、檢場、洪都拉斯、李之勤、謝麗金等等演員客串助陣。導演許承傑也讚嘆眾多演員一起參與的專業：「電影的每一幀畫面能如此活潑亮眼，全靠這些台灣寶藏演員撐起來，拍得非常痛快！」
能夠一次在《雙囍》中集結多位演藝圈前輩，導演許承傑坦言相當感激，「要組成一家人很難，特別是淑芳姐、子育姐、洪哥（洪都拉斯）都是《孤味》的老班底，有他們相挺真的很溫暖。」而自《孤味》後與許承傑導演二度合作的金馬影后陳淑芳分享，當初聽完劇本便開心答應演出，「但也沒想到導演會把我們這幾個老傢伙都叫在一起，現場不管是拍戲或是聊天都非常有意思！」她更開玩笑說：「我們這些臨時演員太貴了！」檢場也幽默附和，稱這群卡司確實是影史「最貴的臨時演員」。
過去曾在《孤味》與導演合作過的于子育則表示，一到拍攝現場就看到許多過去作品中的「婆婆」與「老公」，真的有如家族團聚，「平時私下約都約不到，沒想到能透過拍戲相聚。這部戲就像過年的佛跳牆，什麼都有！」資深金鐘影帝林在培則形容在《雙囍》的拍攝是一場「高手對決」：「我們這些老友同台飆戲，出手都是很『毒辣』的！剛好戲裡是婚禮，我們就抱著參加盛宴的心情來共襄盛舉。」
導演許承傑也表示此次在《雙囍》有不少需要集結超過十位主演，場面調度極具挑戰的場面，原本他與副導都非常緊張，沒想到前輩們一湊在一起，默契好到隨時都能互拋接球，也很像一家子辦婚禮那樣熱熱鬧鬧的，完全超乎預期！
電影特別邀請日本人氣女星吉岡里帆跨海來台參演。儘管演出篇幅精簡，卻是左右劇情的關鍵戲份。導演許承傑對此次合作感到既驚喜又榮幸，許承傑導演透露：「吉岡小姐在見面之前就已經做足功課，事前和我充分溝通。也因為語言的不同，她還特別練習了不同語言版本的台詞。非常敬業，讓我們看見日本一線演員高度投入的精神。」吉岡里帆也在花絮中誠摯向台灣觀眾喊話：「這是一部能夠帶領大家找回生命中重要事物的電影，請各位務必走進電影院親身感受這部電影的魅力！」
李雅英捐兒福29萬台幣！郁方「心繫剴剴案」氣炸怒轟：不要亂捐錢
藝人郁方上月（27）日現身法院，力挺「剴剴案」最終宣判，替遭虐致死的男童剴剴聲援。如今郁方在臉書轉發韓國啦啦隊女神李雅英行善捐29萬台幣給兒福聯盟的新聞，直言自己聞此快要氣死，呼籲名人做善事要睜大眼睛。蔡維歆
《豆腐媽媽》替身失憶吐4大袋血！ 未婚妻向民視提「3大訴求」
民視八點檔《豆腐媽媽》蘇姓替身演員，一月底因拍攝墜樓戲，頭部重創，一度發出病危通知。事發至今17天，其未婚妻Rena於6日下午臨時召開記者會，表示不幸中的大幸，是蘇男已恢復意識，但完全忘記發生什麼事，說話也有些卡頓，擔心未來會留下後遺症，對於民視的冷漠處理感到詫異。
爆「假戲真做」小19歲鮮肉男星！陳妍希牽手弟弟現身了
大S閃婚具俊曄就已「虛弱到吃不下」 韓醫分析健康惡化原因
大S（徐熙媛）2日逝世一周年，韓國KBS綜藝節目《名人生老病死的祕密》播出回顧特輯，其中曝光大S病發後的完整搶救過程，節目組透露，大S於2022年再婚具俊曄時，身體狀況就已經冒警訊，吃不下也動不了。節目組也找來韓國醫生李樂俊，分析大S的健康會急速變差的原因。
遭嗆「烏克蘭是俄羅斯鄉下」佳娜錄影被羞辱氣炸 網挖出4年前片段：全靠薔薔打圓場
烏克蘭籍女星佳娜近期在節目中透露，過去錄影時曾遭同場女星公開冷嘲熱諷，直指「烏克蘭女生都沒讀過大學」，言論充滿歧視。消息一出，廣大網友立刻發揮偵探精神，挖出4年前佳娜與俄羅斯女星安妮（Annie）在節目中激辯片段。當時場面火藥味十足，而同場嘉賓「薔薔」超高EQ的救場行為，意外成為網友瘋傳焦點。
昔破產睡公園！72歲資深女星入住老人院一年 「驚人近況」曝光了
入行近半世紀的資深演員李楓，因常演潑辣角色而被觀眾稱為TVB「御用八婆」。她於2023年接受訪問時透露已入住老人院近一年。近日有網友分享短片，曝光她在老人院的生活近況。蔡維歆
從業以來最難受！韓媒金寶山守3天 1關鍵原因「放棄訪問具俊曄」
大S（徐熙媛）去年2月赴日旅遊期間因感染流感引發肺炎辭世，享年48歲。2日是她逝世一週年，由丈夫具俊曄參與設計的紀念雕像正式揭幕，許多圈內好友都到場致意。南韓節目《名人生老病死的秘密》也製作特輯來台跟拍具俊曄行程並曝光大S病故的時間軸，內容逼哭觀眾也讓收視率創下新高。
唐治平不認愛！女友曝遭施暴「壓制5小時」 心寒揭內幕：薪水1/3養他
藝人唐治平近日才因走出喪母陰霾、現身粉絲見面會並透露生活逐漸回到軌道，獲得不少正面關注，未料感情話題卻突然炸鍋。其粉專「小編」自稱唐治平女友並上傳一張親吻照，抱怨感情不被承認。小編透露，兩人已交往一年多，期間甚至遭到施暴，引發粉絲與網友一片譁然。
就是戒不掉！鍾欣凌「被醫師放棄」女星勸她為小孩想
周杰倫電影「砸4億票房卻慘敗」！吳敦背8千萬負債 豪宅遭法拍壓垮人生
台灣電影戲劇製作人吳敦，於3日上午離世，享壽77歲。他生前經營的電影公司曾向土地銀行貸款8千萬台幣，籌拍電影《刺陵》，並由周杰倫與林志玲主演、斥資約4億元台幣打造，當年號稱華語影壇頂級卡司，卻成為票房滑鐵盧代表作，也意外拖垮幕後推手、重量級製作人吳敦的人生後半場。
蔡依林被疑耍大牌！網友爆料貼文延燒9小時⋯真相曝光粉絲氣炸
蔡依林近日飛往巴黎參與時裝周，返台搭機時，卻被一名網友在社群軟體 Threads 影射耍大牌，相關貼文發酵後，蔡依林被罵長達 9 個小時，該名網友才出面澄清，表示自己並沒有覺得被打擾、或覺得受到差別待遇。不過，因發文方式引發爭議，被粉絲質疑刻意帶風向抹黑，紛紛留言「建議蔡依林跟長榮航空都要提告」，該網友隨後將帳號設為不公開，風波才暫時落幕。
47歲影帝河正宇與36歲車貞媛交往中！被爆7月辦婚禮 爸爸火速「無奈回應」
南韓影帝河正宇（하정우）於今（4日）傳出即將於7月與圈外女友步入禮堂，引發演藝圈震撼。隨後其經紀公司迅速做出回應，證實河正宇確實正與小11歲的演員車貞媛（차정원）熱戀中，但對於「7月婚訊」則予以否認。
育幼院出身逆襲！芝田璃子靠3英文單字當影帝妻 驚爆「繼子年紀比她大」
31歲日本女星芝田璃子（Riko Shibata）近日登上日本電視台綜藝節目《上田與女人口出狂言的夜晚》，大方揭露她與奧斯卡影帝、好萊塢巨星尼可拉斯凱吉（Nicolas Cage）這段相差31歲「父女戀」的跨國婚內幕。
陸劇女神「臉縫7針」破相遭換角！新動向被酸資源降級
具俊曄休息室淚崩！紙上寫滿「熙媛啊」 姜元來看了好心疼
姜元來在社群平台分享，兩人未事先聯繫，便直接飛抵台北探望好友。他表示：「俊曄瘦得令人心疼，連26年前熙媛送他的衣服，如今穿起來都還合身。」去年夏天，他因新聞得知具俊曄每日前往金寶山陪伴亡妻，而來台關心對方，「但祿基則是久別重逢，一見面2人就抱在一起痛哭。好一...
電話宣布結婚！芝田璃子嫁大31歲「蜘蛛人」 爸媽愣：妳自己加油吧 尼可拉斯凱吉5年未見岳父母
好萊塢傳奇影星尼可拉斯凱吉（Nicolas Cage）的第五段婚姻一直備受關注。近日，他的31歲日籍妻子芝田璃子罕見登上日本綜藝節目，大方分享這段跨越語言障礙、文化差異，以及「31歲年齡差」的婚姻點滴。芝田璃子在節目中坦言，尼可拉斯至今都還沒見過她的父母，當初電話告知婚訊時，家人反應更是充滿戲劇性。
劉德華60歲妻罕露面！朱麗蒨揹20萬精品包現身佛教活動
朱麗蒨（舊誤植：朱麗倩）2008年和「天王」劉德華（華仔）結婚後，育有一女劉向蕙，作風非常低調，默默地為家庭奉獻，甘願當天王背後的女人。近日，大陸媒體曝光朱麗蒨出席佛教活動的照片，掀起熱烈討論。
袁惟仁作品版權早賣斷 陶晶瑩點名曝「眾星友」金援8年不間斷
資深音樂人「小胖老師」袁惟仁2月2日在家中辭世，享年59歲，消息傳出後，演藝圈震驚不捨。多年好友陶晶瑩近日在電台節目《陶色新聞》中回憶，得知好友病逝的噩耗當下情緒潰堤，坦言至今難以接受。
具俊曄休息室淚崩！紙上寫滿「熙媛啊」思亡妻 姜元來揭鼻酸一幕
大S（徐熙媛）去年2月赴日旅遊期間不幸感染流感，進而引發肺炎辭世，享年48歲。2日是她逝世一週年，由丈夫具俊曄參與設計的紀念雕像正式揭幕，許多圈內好友都到場致意，「酷龍」成員姜元來雖然行動不便也飛來台灣參加，透露具俊曄在休息室痛哭，並在紙上寫滿「徐熙媛」、「熙媛啊」，讓人看了鼻酸。
具俊曄痛苦到製作單位不忍心！節目組觀察3天「主動取消採訪」 攝影棚全員「哭到錄影中斷」破收視紀錄
KBS2 醫療紀錄綜藝《名人病死的祕密》（셀럽병사의 비밀）於 3 日播出具俊曄與已故妻子大S（徐熙媛）的專題，揭開這段世紀之戀背後的醫療悲劇與守護故事。該集節目播出後，在韓國引發核彈級迴響，收視率不僅在瞬間衝破 4.2%，創下該節目自開播以來的歷史新高紀錄，更成功奪下同時段綜藝節目收視亞軍。 此外，衡量節目話題度的關鍵指標「2049 收視率」（20 歲至 49 歲核心目標族群）也達到 1.0%，證明了不論是老中青世代，都對這段超越生死的愛情與真相高度關注。