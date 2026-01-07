賀歲檔變「雙颱共伴效應」！ 劉冠廷喊話：希望兩部片一起炸票房

劉冠廷與余香凝戲外都已婚，余香凝想起自己在香港的婚禮，跟戲裡的累與疲憊相差無幾。

電影《雙囍》今（7）日舉辦首場媒體試片與聯訪，監製苗華川、導演許承傑、金獎卡司陣容劉冠廷、余香凝、楊貴媚、庹宗華、9m88、蔡凡熙共同出席。男主角劉冠廷片中因離婚的父母不和，無奈只能辦2場婚禮分開雙親，巧合的是今年賀歲檔他也同時有2部片《雙囍》與《功夫》打對臺，他笑稱希望能像雙颱的共伴效應般，兩部片的能量彼此牽引，一起創造春節奇蹟

楊貴媚與庹宗華片中是一對王不見王的怨偶，2人認識多年，如今才等到第一次合作。

被問到同時宣傳2部片會不會分身乏術，或是樓上下影廳跑來跑去映後，劉冠廷笑說宣傳期還是會分配好時間，但坦言體力上確實是一個挑戰；到時2部片都會跟爸媽各看一次，「總共4刷」。

9m88片中飾演婚顧，她因此有跟真正的婚顧上課，發現她們對事業的熱情，自己也更有動力。

電影拍攝時剛好是劉冠廷主持金馬61準備期間，孩子也剛出生，他蠟燭多頭燒，把當時準備的緊張感完全投射到角色中，也由於片中的時間僅有一天，實際上卻拍攝了30幾天，要一直保持同一天的狀況也不容易；每天都在很緊張，但做的事情都是開心的。」他與孫可芳至今未補辦婚禮，但劉冠廷表示「儀式有它存在的必要，雖然現在大家想要簡化，但這些儀式自古流傳到現在，一定有他的道理。」

戲裡既是伴郎也是廚師，蔡凡熙與劉冠廷開拍前都有去學殺墨魚、煮燉飯，自己看完電影也找回想結婚的心情。

飾演媽媽的楊貴媚有一場跟「兒子」劉冠廷的合唱戲，儘管楊貴媚早年是歌手出身，要當眾演場仍十分緊張，尤其選的還是難度超高的〈玫瑰人生〉，她在家反覆練習，甚至打電話向原唱許景淳「求救」，對方跨楊貴媚唱得很好，也給足她信心：「你一定可以。」甚至還歡迎媚姐有問題就來問她「一定把你教會」。劉冠廷則笑說歌曲旋律與歌詞重複性高，需要反覆練習，「唱著唱著反而唱開心了。」

賀歲片宣傳起跑，電影《雙囍》舉辦首場媒體試片與聯訪，監製苗華川、導演許承傑、金獎卡司陣容劉冠廷、余香凝、楊貴媚、庹宗華、9m88、蔡凡熙共同出席。

女主角余香凝首次來台拍片，笑說「很高興第一次拍片就在台灣結婚。」她特別感謝楊貴媚在拍攝期的照顧，她分享：「當初來台拍片也剛好是冬天，常遇到寒流，但因為新娘服比較單薄，媚姐在看到後隔天就特地準備一件溫暖的毯子送給我，我一直很感謝」，楊貴媚聽到後也回應：「雖然只是個小小的禮物，但也給香凝做個紀念，希望可以陪她度過在台灣拍攝很冷的天氣。」

5年前已在香港結婚，如今與圈外老公育有一兒一女的余香凝，回憶起自己的婚禮，笑言就像片中角色「真的就像電影中這麼疲憊，也不能喝酒，甚至當時還累到有點暈、想吐，還眼睜睜到最後看著老公喝醉。」戲裡她不滿劉冠廷一眼都沒看過她，但真實婚禮上老公的眼光幾乎沒從她身上移開過，全程都有感受到滿滿的愛。

飾演伴郎的蔡凡熙強調自己目前單身，但看完電影重新找回「想結婚的感覺」，主要演員中唯獨他與9m88目前未婚，9m88自曝有時在網上看到一些女孩很優質可愛，便會推薦給蔡凡熙要他快去追，有次剛好推薦的對象是蔡凡熙的朋友，儘管對方剛分手，蔡凡熙也沒有想追求的念頭；加上他自認也不是女生願意跟他傾訴心事的人，「我就一個超級大直男，跟我聊情傷應該不太好。」蔡凡熙同時也透露，劇組在圓山飯店取景時，當下仍有部分旅客來來往往且入鏡，不過這些來自望國的旅客也很nice，劇組詢問他們在電影中露臉的意願，大部分都開心答應，省了劇組很多麻煩。《雙囍》將於2月17日上映。

