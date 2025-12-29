賀歲檔《功夫》跨海暖身 九把刀攜柯震東合體《哥吉拉》導演

柯震東（左起）、九把刀、山崎貴一起擺出《那些年，我們一起追的女孩》中經典的罰半蹲動作。（麻吉砥加提供）

明年賀歲檔電影《功夫》導演九把刀受邀出席於日本東京舉辦的「九把刀影展」，27日、28日接連兩天放映《報告老師！怪怪怪怪物！》、《請問，還有哪裡需要加強》、《月老》及《那些年，我們一起追的女孩》4部代表作，售票全數售罄，展現電影跨越語言與文化的強大影響力。

影展第二天，演員柯震東現身與全場觀眾一起同看主演作品《月老》及出道代表作《那些年，我們一起追的女孩》，壓軸場次更邀請到《哥吉拉-1.0》導演山崎貴觀影，映後3人進行對談，暢談創作歷程與青春回憶，現場氣氛熱烈。

九把刀感性表示，感謝32歲時的自己拍出了《那些年，我們一起追的女孩》，讓那段青春得以被完整保存，如今歷經15年的創作淬鍊與實務累積，再度攜手金獎製作團隊完成新作《功夫》，不只是題材與規模升級，更是他導演生涯的重要躍進。

柯震東則坦言，自己已有10多年未再重看這部作品，再次觀賞時回憶起當年的投入與認真付出，「現在回頭看，真的很感動，也覺得自己這些年成長了不少。」當主持人問及人生中最大的後悔，九把刀直言：「我把自己最大的後悔拍成了電影。」

接著九把刀反問山崎貴青春時期最大的遺憾，以及是否成為自己理想中的大人，山崎貴分享，自己與九把刀一樣，年輕時都沒能追到喜歡的女生，但正是這些挫折與失敗，讓他最終走上導演之路。

同一時間，《功夫》27日晚也在彰化月影燈季帶來驚喜彩蛋，監製盧維君與主演朱軒洋出席點燈儀式，彰化八卦山大佛為《功夫》原著小說中的重要場景之一，改編電影也延續這層連結，透過影像強化場景震撼度，因此特別與彰化月影燈季跨界合作，自即日起展出至3月1日止。

