賀歲片《雙囍》一天搞兩場婚禮 劉冠廷累個半死

劉冠廷（右）與余香凝（左）飾演一天之內被迫舉行兩場婚禮的新人。（水花電影提供）

2025年只剩下不到30天，但2026年的賀歲片已經有人跑第一公佈了！《孤味》導演許承傑的新片《雙囍》，集結劉冠廷、余香凝、楊貴媚、田啟文、庹宗華、9m88、蔡凡熙等人，挑戰一天搞兩場婚禮的瘋狂情節。

大家有想過，假使準新郎、新娘的父母親，萬一有一方不想看到對方的話，婚禮要怎麼舉行呢？昔日水火不容的父母親，當然不能在兒女的終身大事上碰頭，唯一的解決辦法，就是一天之內舉辦兩場婚禮，而且要讓這兩個人都以為，自己出席的是唯一的一場！如此高難度的任務，就演變成各種爆笑場面，甚至連岳父、伴郎都一起跳下來瞞天過海。

9m99飾演臨危不亂的婚禮顧問。（水花電影提供）

為了片中婚禮，搞到焦頭爛額的劉冠廷，談及此次《雙囍》劇中的角色，忍不住笑說從來沒演過一個角色可以忙成這樣，「因為這就是發生在一天之內的故事，加上婚禮有許多繁複的禮俗，又沒想到會遇到這麼多曲折的事情，這一天內庭生這個角色實在是太太太多事情要做了，是一個很有別於以往演過角色的挑戰。」

至於扮演婚禮顧問、共同經歷婚禮大小瑣事的9m88，採取則正向的態度：「本來想像辦婚禮都是很古板的樣子，但電影裡面不同，我們有很多突發狀況，我覺得十分有趣！在突發狀況當中的我們演員間可以有很多即興跟互動的空間去玩，有非常多的火花。」

猛一看以為《大濛》的特務，終於抓到高金鐘了！不，這是陳以文！（水花電影提供）

前導預告中本土知名硬底子演員楊麗音、于子育、陳以文也都化身成婚禮過程中的「驚喜」現身，不只為婚禮帶來更多荒謬與混亂，也增添不少卡司亮點。網友直呼，「《大濛》的特務，終於抓到高金鐘了！」創作出如此特別的婚禮概念的導演許承傑，談到這些是來自於他對生活的觀察：「我們這一代人，許多人都在離婚、再婚、單親的環境中成長，等到自己要結婚時，就會帶著這些原已複雜的背景，和另一個家庭重新交織。《雙囍》就是把這些熟悉卻難以理清的情感，化成一場場充滿張力、荒謬又真實的婚宴。」電影預計於2025年2月17日大年初一正式上映。

