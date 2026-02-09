賀歲盃足球賽 全國128隊齊聚清水梧棲較勁

台中賀歲盃全國足球邀請賽，小球員們在球場上享受足球運動帶來的健康與快樂。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍／台中報導

「二０二六台中賀歲盃全國足球邀請賽」，連續二週假日於清水牛埔仔運動公園及梧棲田徑場熱鬧登場，將賽事現場打造成充滿活力的「足球嘉年華」。八日在選手們的揮灑汗水下完美落幕，運動局肯定各隊伍在賽場上的精彩表現，也鼓勵所有參賽選手持續享受足球運動帶來的樂趣。

運動局表示，「台中賀歲盃全國足球邀請賽」已連續舉辦五年，邀請來自全國各地共一百二十八支隊伍、逾千名選手報名參賽，並同步於清水區與梧棲區辦理賽事，讓參賽選手親身體驗台中優質的足球競賽場地與熱情氛圍。賽事長年固定於農曆年前舉行，許多隊伍更將賀歲盃列為年度必參賽事，顯示此賽事已發展為深具台中在地特色與文化意義的指標性足球賽事。

運動局指出，此屆賽事展現「全齡參與」特色，除涵蓋Ｕ六至Ｕ十五等年齡層的足球小將外，今年特別新增熱血爸媽組，讓家長與孩子攜手踏上足球場。爸媽們從場邊應援角色轉換為親自上場比賽，與其他家長以球會友，不僅增添賽事趣味性，也讓親子共同認識並體驗足球運動的魅力。

運動局說，市府長期推動足球運動向下扎根，近年更積極拓展不同年齡層的參與，期盼足球運動在台中持續深耕發展，逐步打造「足球運動之都」。