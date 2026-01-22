賀瓏復出「自嘲」失效！臉書新片「留言僅剩2則」

娛樂中心／曾詠晞報導



喜劇演員賀瓏去年（2025）年6月與節目搭檔Albee爆出感情爭議，再加上被挖出前已故女友「天殘」（黃琳）為他墮胎等等感情糾紛，形象受損後遭薩泰爾娛樂解約。在消失4個月後，賀瓏在同年10月重回社交平台宣布「重新開始」。近日他於Podcast節目《賀瓏哩共》坦言，這段期間曾陷入嚴重的憂鬱與自我否定，目前正試圖透過身心靈療癒重返演藝圈，然而從目前臉書最新的影片數據來看，他的復出之路似乎不被民眾買單。





2025年6月賀瓏（右）與節目搭檔Albee（左）爆出感情爭議，導致節目停播。（圖／翻攝自賀瓏 Hello臉書）





在神隱四個月後，賀瓏重返演藝界，並發出一篇影片表示自己準備好「重新開始」。（圖／翻攝自IG ＠hellohorlung）

賀瓏去年與《賀瓏夜夜秀》搭檔Albee同遊大阪爆出熱戀，隨後引發一連串感情處理態度的爭議，導致其演藝事業全面停擺。在神隱期間，賀瓏表示自己經歷了深刻的反思，並在去（2025）年10月默默回歸，以消瘦的身形向大眾宣告「重新開始」。然而，回歸後的市場反應卻顯得異常冷清。

賀瓏重新開始經營社群平台後，從照片中能明顯看見他變的更消瘦。（圖／翻攝自IG ＠hellohorlung）



賀瓏過去主持過《賀瓏夜夜秀》（左圖），如今在風波過後，還是有出現在一些脫口秀演出中（右圖）。（圖／翻攝自賀瓏 Hello臉書）

近期賀瓏在臉書發出的最新影片明顯流量不佳，復出之路似乎還很漫長。（圖／翻攝自IG ＠hellohorlung）



賀瓏近日在臉書發布與命理師阿谷談論卡牌與占星的最新影片，開頭他提到「我今年的運勢如何？」，似乎是希望讓觀眾看見他今年打算重新來過，但後面他抽出權杖9後，竟開口問出「意思是感情運不錯嗎？」，疑似忘記自己當初就是因為私生活處理輕率才會失業。儘管他在片中試圖以自嘲的反應吸引目光，但網友顯然不買單。最新影片上架3日觀看數竟連2000都不到，臉書互動更僅剩個位數，與過往動輒數萬的流量相比落差巨大，賀瓏的復出之路看來還有不少考驗。

《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

