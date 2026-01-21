賀瓏遭爆劈腿風波悄復出！臉書新片不到2千人觀看 「最新近況」曝光

記者蔡維歆／台北報導

賀瓏神隱4個月後「激瘦憔悴」模樣曝光。（圖／翻攝自賀瓏IG）

賀瓏去年6月捲入感情風波、遭經紀公司薩泰爾娛樂解約後，他便全面神隱，直到同年10月突然上傳影片更新社群大頭貼並，宣告「重新開始」，終於再度露面消瘦模樣也引發網路熱議。近日他悄悄在臉書更新近況，直言自己靠「玄學」度過低潮，但他貼文跟影片瀏覽量比起以往明顯下滑，多則內容甚至不到2000次觀看。

賀瓏更新社群頭貼。（圖／翻攝自賀瓏IG）

賀瓏去年爆出在與已故前女友「天殘」交往期間，與主持搭檔Albee關係曖昧，事件引發爭議後，他不僅遭公司解約，節目及演出全面暫停，而與Albee狀況則沒有交代，不過女方則繼續活躍於TikTok直播圈。近來賀瓏開始復出並在Podcast節目《賀瓏哩共》中首度完整談及這段人生低谷，他坦承爭議爆發後一度陷入嚴重憂鬱與自我否定，情緒處於低潮狀態，也分享自己過去對玄學、心理諮商一向嗤之以鼻，甚至會拿來當段子調侃，認為「不夠科學」，因此他開始嘗試接觸身心靈與玄學領域，意外找到支撐自己的方式。

而賀瓏去年事發後曾上架影片，當時賀瓏神情平靜、身形明顯消瘦，他以沉穩語氣談到過去幾個月的反思與轉變。坦言這段時間學會與自己獨處，也重新理解自由的意義，並說出：「我開始感覺到一種全新的平靜，不是世界給予的，而是自己創造的自由。」影片最後他留下「重新開始」四個字，象徵著走出風暴、準備回歸。

