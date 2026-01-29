賀瓏1年前喊「台積電賣了吧」！自稱知國家內幕 被網翻出熱議

台股29日盤中一度飆升至32900.01點創下新高紀錄。而喜劇演員賀瓏1年前訪問前總統陳水扁後，自信喊出「台積電賣了吧」的影片再度被網友翻出熱議，當時他聲稱得知許多國家內幕；如今這番言論引發兩極評價。

賀瓏1年前喊出「台積電賣了吧」的影片再度被網友翻出熱議。（圖／翻攝Threads）

網友在Threads翻出賀瓏2025年2月訪問陳水扁的影片，片中他提到自己得知很多不能播出的國家內幕，接著對著鏡頭笑喊：「我跟你講，台積電賣了吧。」

賀瓏1年前訪問前總統陳水扁後，自信喊出「台積電賣了吧」。（圖／翻攝Threads）

如今這段影片引發網友留言討論，諷刺「賀瓏此生唯一的笑話代表作」、「這是他最好笑的段子」、「私訊賀瓏台積電股價會被他封鎖」、「有沒有可能他想撿便宜」、「大家不要再鞭他了啦，就讓他慢慢被大家遺忘就好了」。

賀瓏言論引發兩極評價。（圖／翻攝Threads）

不過也有網友持不同看法：「事實上，不能算他錯，台積電還在當時歷史最高點附近，2025/2/27這則影片發佈後，台積電確實精準的發生大崩盤，市值蒸發整整27%」、「台積看長期當然漲，建議比對一下影片日期，發佈後沒多久就開始跌了，做短期波段的話確實該賣，等低檔接回沒錯啊」。

