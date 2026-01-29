賀瓏1年前喊「台積電賣了吧」 自稱知道國家內幕！網打臉諷：小丑

娛樂中心／李紹宏報導

「護國神山」台積電（2330）表現搶眼，今（29）日開盤後一度飆出1835元的歷史新高；儘管終場大盤走弱，下跌15元，以1805元作收，跌幅0.82%，但股價仍穩守1800元大關，讓人驚嘆。不過網友也翻出喜劇演員賀瓏過去曾自豪喊「台積電賣了吧」的言論，更稱知道許多不能講的國家內幕，如今台積電聲勢看漲，被網友打臉是「笑話代表作」。

喜劇演員賀瓏曾稱「台積電賣了吧」，如今被網友打臉。（圖／翻攝自YouTube頻道「STR Network」）

2025年2月，賀瓏在YouTube 頻道「STR Network」播出專訪前總統陳水扁的節目，他分享心得時神秘表示，自己掌握許多不能播的國家內幕，並在鏡頭前自信喊話，建議觀眾「台積電賣了吧」，當時便引發不少討論。

廣告 廣告

事隔約一年，對照今日台積電站上1800元天價，讓大批網友留言嘲諷。有人直言這是「賀瓏此生唯一的笑話代表作」、「他人也消失了」、「勸我快賣的人無一不是政治立場親中恨台」、「他都自詡搞笑藝人了不是嗎」、「演喜劇演成小丑」，狂酸他一輩子都別想復出，甚至開玩笑說私訊他股價可能會被封鎖。不過，也有人表示，「不能算他錯，台積電還在當時歷史最高點附近，這則影片發佈後，台積電確實精準的發生大崩盤，市值蒸發整整27％」。

事實上，賀瓏去年6月曾捲入感情風波，也遭經紀公司「薩泰爾娛樂」解約，隨後便消失於公眾視野；直到同年10月，他才突然更新社群大頭貼，以消瘦模樣宣告「重新開始」。

更多三立新聞網報導

發錢了！政院拍板「這族群」津貼調高至1萬元 逾53萬人可領到錢

幸運男獨得642億頭獎！被發現開老車 「驚人近況」曝光

直升機墜阿蘇火山「2台人失聯1週」！警消坦言相當棘手：恐耗數月

2孩看IMAX電影吵翻、踹椅！美麗華「霸氣1舉」讚爆：活該你賺錢

