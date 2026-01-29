賀陳旦批高鐵延伸宜蘭數據美化 陳世凱強調：經得起考驗

台灣高鐵營運近20年，鐵道局表示累計總運量將在今年3月突破10億人次大關，目前鐵道局積極推動高鐵延伸宜蘭、屏東計畫。不過前交通部長賀陳旦公開批評鐵道局美化數據。對此，交通部長陳世凱今（29）日強調，高鐵數據經得起考驗。

交通部長陳世凱。（圖／報系資料照）

賀陳旦質疑高鐵延伸宜蘭數據美化，並且點名陳世凱可能沒機會看到「鐵道局在2019年提出的北宜直鐵建議」，他質疑裡面的消長有多少事情是基於事實，有多少是要繼續去美化政策上的交辦。他表示，在專業上面還沒有經過完全的了解以前，希望陳世凱不要貿然就已經下結論。

廣告 廣告

陳世凱強調高鐵數據經得起檢驗。（資料圖／中天新聞）

面對前部長數次公開挑戰，陳世凱今天受訪僅表示，經得起考驗，有務實評估，並提到，高鐵運營20年要有新的車子，交通路線不斷延伸來滿足民眾期待，這些都是需要務實議題。

針對先前賀陳旦的質疑，高鐵延伸宜蘭監督聯盟召集人康芳銘則回應表示，之前的可行性研究報告竟然跟現在剛剛通過沒多久的綜合規劃報告，內容完全一致，從這就可以看出來是先射箭再劃靶。高鐵延伸宜蘭掀起的反對聲音，包含質疑程序有瑕疵、效益評估灌水、缺少與地方溝通、刻意忽略北宜直鐵等層面，批評是錯誤政策。

延伸閱讀

陳菊中風復健需「三師齊下」 最新血管雷射治療成新曙光

陳菊請辭監察院長獲准 外甥立委、子弟兵曝花媽心境

本以為賴清德最新民調會「黃金交叉」 林濁水大驚：事態如此嚴重