賀陳旦批「北宜高鐵」美化真相 陳世凱：務實延伸

陳世凱表示，交通部鐵道局所提出的數據均有所依據，並經顧問公司專業評估。（圖／報系資料庫）

高鐵延伸宜蘭爭議不斷，前交通部長賀陳旦等人今（29）日與民團舉辦記者會質疑交通部鐵道局美化數據刻意神話高鐵。對此，交通部長陳世凱表示，鐵道局所提出的數據均有所依據，並經顧問公司專業評估。並指出，交通部立場是務實延伸，支持在工程技術可行、國家財政可負擔的前提下，務實討論並推動高鐵延伸。

交通部長陳世凱出席立法院交通委員會會前表示，交通部鐵道局所提出的數據均有所依據，並經顧問公司專業評估。高鐵通車營運近20年，交通路網本就會隨發展逐步延伸。

陳世凱指出，交通部對高鐵延伸議題的立場是務實延伸，支持在工程技術可行、國家財政可負擔的前提下，務實討論並推動高鐵延伸。

陳世凱也說，高鐵延伸相關方案經過多次專業討論，並非只有辯論形式，包括環評委員會等程序，相關專業意見均已充分討論與納入考量。

