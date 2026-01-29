賀陳旦指高鐵延宜蘭數據美化 陳世凱：會務實討論

（中央社記者王承中台北29日電）前交通部長賀陳旦質疑高鐵延伸宜蘭案數據過度美化。交通部長陳世凱今天表示，交通部的立場就是務實延伸，在科技可行、國家財政能夠負擔的狀況下，務實討論高鐵延伸議題。

立法院交通委員會今天審查發展觀光條例部分條文修正草案等案，邀請陳世凱列席備詢。針對賀陳旦質疑高鐵延伸宜蘭案數據過度美化，陳世凱在會前受訪表示，在高鐵延伸的議題上，交通部的立場就是務實延伸，在科技可行、國家財政能夠負擔的狀況下，務實討論高鐵延伸議題。

對於賀陳旦將與民團向行政機關下辯論戰帖，陳世凱指出，專業上的討論已經相當多，不一定是用辯論的方式，過去已經有很多次的討論。

媒體詢問，總預算案卡關是否造成國旅受到影響。陳世凱指出，本來今年交通部有推出國旅平日補助方案，希望推動民眾平日國旅，兩天共補助新台幣2000元，國旅業者都很期待，尤其是4月到6月是國旅的淡季。

陳世凱表示，希望這筆預算能夠協助國內旅宿業，也帶給民眾平日的小確幸，但在總預算沒有通過的狀況下，這筆預算大概無法使用，對於提振國旅，這筆預算相當重要。

媒體詢問，監察院長陳菊請辭，陳世凱說，他很關心陳菊，陳菊一輩子為台灣民主付出跟奮鬥，希望陳菊能夠早日康復，這才是最重要的。（編輯：蘇龍麒）1150129