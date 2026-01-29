賀陳旦轟鐵道局神話數據 交通部長陳世凱：務實延伸（合成圖/本報資料照）

高鐵延伸宜蘭爭議不斷，前交通部長賀陳旦等人今日與民團舉辦記者會質疑交通部鐵道局美化數據刻意神話高鐵。交通部長陳世凱對此表示，數據提出均有所依據，交通部的立場是務實延伸，支持在工程技術可行、國家財政可負擔的前提下，務實討論並推動高鐵延伸。

交通部長陳世凱出席立法院交通委員會會前表示，鐵道局所提出的數據均有所依據，並經顧問公司專業評估。高鐵通車營運近20年，交通路網本就會隨發展逐步延伸；交通部對高鐵延伸議題的立場是務實延伸，即支持在工程技術可行、國家財政可負擔的前提下，務實討論並推動高鐵延伸。

他也表示，高鐵延伸相關方案經過多次專業討論，並非只有辯論形式，包括環評委員會等程序，相關專業意見均已充分討論與納入考量。

至於監察院長陳菊民國113年底因病住院至今超過1年，總統府昨宣布准辭，他則表示，陳菊一輩子為民主奮鬥，希望她早日康復，把身體顧好最為重要。

