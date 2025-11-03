賀！南投縣藥師團隊全國發光 獲「藥事照護服務」表揚

【記者 謝雅情／南投 報導】衛生福利部食品藥物管理署辦理「藥事照護服務」表揚，南投縣共有4位縣內傑出藥師及社團法人南投縣藥師公會獲獎，並於臺北市合庫銀行國際會議中心舉行之「藥事實踐－建構以人為本的友善照護」研討會中受獎。

南投縣藥師公會榮獲「113年度建立社區藥局藥事支持服務計畫」有功團體殊榮；而4位藥師──臺中榮總埔里分院徐郁芳藥師、南投福倫藥局張晉維藥師、竹山福倫藥局黃冠勛藥師及信義鄉衛生所陳惠珠藥師，獲頒「114年藥師照護優良藥師」殊榮，其中徐藥師另獲「114年藥師照護特優藥師」，展現南投藥師在基層守護健康的專業力量與熱忱。

衛生局長陳南松表示，南投縣自107年起積極推動藥事照護服務，現已串聯13鄉鎮市共44家社區藥局，提供用藥整合、機構住民用藥評估、醫藥雙向轉介及送藥到府等多元化服務，累計受益人次超過3,500人。這些服務不僅讓民眾「用藥更安心」，更讓偏鄉長者與慢性病友得到貼心又即時的專業照護。

陳局長感謝縣內藥師公會及藥劑生公會長期投入藥事服務，展現南投藥師的專業精神與人文關懷。未來衛生局將持續攜手藥師團體，秉持「守護縣民健康、確保用藥安全」的使命，推動更多創新藥事服務。（照片記者 謝雅情翻攝）