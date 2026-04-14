賀！台股衝破36000 台積電2025元 雙創歷史新高

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導





台股今（14）日早盤開高震盪，上漲612點，來到36070點，漲幅1.72%，預估成交量9800億，櫃買指數則開高震盪，早盤來到358.78點，上漲6.38點，漲幅1.76%。

電子權值股部分，台積電（2330）早盤開高震盪來到2025元，上漲35元，漲幅1.76%，鴻海（2317）早盤來到205.5元，上漲5元，漲幅2.5%，聯發科（2454）來到1660元，上漲40元，漲幅2.16%，台達電則來到1810元，漲70元，漲幅4.02%。

廣告 廣告

觀察今日強勢群族，被動元件延續昨日漲勢，國巨來到310元，漲幅2.14%，華新科來到138.5元，漲幅1.47%，興勤來到187.5元，漲幅逾6%，立隆電開盤直衝漲停來到178.5元，台光電也有逾8%的漲幅。

（封面圖／東森新聞）

【本文由東森財經提供，未經授權，請勿轉載！】

更多東森財經新聞報導



外資小賣50億！ 出聯電、砍欣興 掃貨台塑四寶

地牛翻身！19:23 宜蘭發生規模4.7地震

台股下跌123點 台塑四寶、被動元件衝了 「這檔」開盤就漲停