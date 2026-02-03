賀！ 基隆刮出首張2000萬 還剩9個中獎機會





台灣彩券公司3日宣布，今年春節檔期最受矚目的刮刮樂「2000萬超級紅包」首張頭獎已在基隆刮出，幸運得主完成驗證並預約領獎，確定可在農曆年前入袋。台彩指出，該款刮刮樂共設有10個頭獎2000萬元，目前仍有9個中獎機會待開出，另百萬元等級獎項已刮出42個，春節買氣持續升溫。

台彩表示，為搶攻年節商機，今年春節前共發行15款刮刮樂，百萬元（含）以上獎項多達1479個，總獎金超過399億元，其中1000萬元以上獎項有18個，刷新歷年紀錄。其中面額最大、頭獎最高的「2000萬超級紅包」最受關注，首張頭獎由一名移動型經銷商售出，主要銷售地點在夜市、廟口與菜市場。台彩董事長黃志宜說，中獎人已主動來電預約領獎，因金額未達億元，將於指定銀行完成兌領。

除頭獎捷報外，台彩也在春節前推出全新吉祥物團體「哈啾咪」，由以喜鵲為原型的「瑞力酷」與取材自石虎、別稱「錢貓」的「灣得福」組成，並同步發行聯名款刮刮樂「哈啾咪」，每張售價500元，頭獎500萬元共4個，5000元（含）以上獎項超過10萬個，總中獎率42.02%。同日另有4款新品上市，包括「獎金樂翻倍」有8組頭獎200萬元，總中獎率31％、「好運連發」有7組頭獎200萬元，總中獎率36％、「推金幣」有8組頭獎50萬元，總中獎率30％與「財神報到」有8組60萬元，總中獎率32％，涵蓋100元至200元面額，提供多元選擇。

台彩提醒，民眾可至官網查詢各款刮刮樂剩餘獎項與發行資訊，把握春節期間試手氣的機會；在理性購買、量力而為的前提下，也為新年添點好運與喜氣。

（封面圖／台彩公司提供）

