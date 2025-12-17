賀！時隔5年再叩關 《左撇子女孩》闖進奧斯卡國際電影15強

《左撇子女孩》不負眾望，在意料中闖進本屆奧斯卡最佳國際電影15強短名單。（光年映畫提供）

美國影藝學院於今（17）日凌晨揭曉第 98 屆奧斯卡金像獎短名單。備受矚目的「最佳國際影片」項目，代表台灣的《左撇子女孩》成功挺進15強。這不僅是台灣電影繼《陽光普照》（2020）後再次叩關，導演鄒時擎更創下紀錄，成為台灣影史首位以導演作品入選該獎項短名單的女性影人。

《左撇子女孩》由蔡淑臻、馬士媛、葉子綺、黃鐙輝、夏騰宏、林嫣、張允曦、趙心妍等人主演，導演鄒時擎在得知入選消息後，表達了激動與感謝：「入選奧斯卡短名單，對我們而言是一個重要的時刻。希望透過這部電影，把台灣推向國際舞台，讓世界在不同文化與視角中，看見台灣、理解台灣。衷心感謝一路支持與幫助《左撇子女孩》的每一位夥伴。從創作到完成，這部作品匯聚了無數人的專業與付出，也承載了大家對電影的期待。」

台灣在該獎項最輝煌的時期為 90 年代至 2000 年初，李安導演曾以《囍宴》、《飲食男女》連莊提名，並以《臥虎藏龍》奪下台灣首座（也是目前唯一一座）最佳外語片獎。此後，魏德聖的《賽德克·巴萊》與鍾孟宏的《陽光普照》曾挺進短名單但止步於五強入圍。此次《左撇子女孩》憑藉強大的國際共製背景，被視為重返頒獎台的強力競爭者。

《左撇子女孩》能具備如此高的國際能見度，上屆奧斯卡大贏家（以《艾諾拉》奪下最佳影片、導演等獎）西恩貝克功不可沒。他與鄒時擎為長期合作夥伴，此次更親自擔任本片的監製、聯合編劇與剪輯。西恩貝克獨特的「寫實與飽滿色彩」美學，結合台灣夜市的人情冷暖，成功地將台灣在地故事轉化為具備國際普世價值的藝術作品。

《左撇子女孩》在坎城影展影評人週首映後便佳評如潮，不僅法國影后伊莎貝雨蓓早前來台曾大力推崇《左撇子女孩》是她今年看過最喜歡的電影，該片在「爛番茄」影評網站也開出了 99% 的驚人新鮮度，影評人一致推薦其為「今年最具生命力的感官之作」。第98屆奧斯卡正式入圍名單將於2026 年 1 月 22 日公布，頒獎典禮則與當地時間2026年3 月 15 日舉行。

第98屆奧斯卡最佳國際電影15強短名單

代表國家 片名（官方中文/暫譯）

台灣 《左撇子女孩》（Left-Handed Girl）

日本 《國寶》（Kokuho）

韓國 《徵人啟弒》（No Other Choice）

法國 《只是一場意外》（It Was Just An Accident）

德國 《聽見墜落之聲》（Sound Of Falling）

巴西 《這不只是個間諜故事》（The Secret Agent）

挪威 《情感的價值》（Sentimental Value）

西班牙 《穿越地獄之門》（Sirât）

阿根廷 《Belén》

印度 《Homebound》

伊拉克 《總統的蛋糕》（The President's Cake）

約旦 《All That's Left of You》

巴勒斯坦 《Palestine 36》

瑞士 《失控夜班》（Late Shift）

突尼西亞 《The Voice of Hind Rajab》

