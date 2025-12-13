賀！羅工棒球隊勇奪黑豹旗亞軍 兩大基金會董事長林明昇、林建涵 為球員打造「百萬級」慶功宴

賀！宜蘭羅工棒球隊勇奪黑豹旗亞軍，長期支持球隊的林燈基金會與中保基金會董事長林明昇（左一）、林建涵（右一），親自宴請羅東高工校長洪重賢（左二）及全隊師生享用頂級牛排，並頒發豐厚紅包，肯定孩子們在全國賽場上的拚戰成果。（林燈文教公益基金會提供）

▲賀！宜蘭羅工棒球隊勇奪黑豹旗亞軍，長期支持球隊的林燈基金會與中保基金會董事長林明昇（左一）、林建涵（右一），親自宴請羅東高工校長洪重賢（左二）及全隊師生享用頂級牛排，並頒發豐厚紅包，肯定孩子們在全國賽場上的拚戰成果。（林燈文教公益基金會提供）

成軍六年的宜蘭羅東高工棒球隊，在今年中信黑豹旗青棒賽中一路突破重重關卡、勇奪亞軍，不僅寫下校史里程碑，更締造宜蘭縣首支攻頂全國三級棒球賽事的青棒隊伍，為慶祝孩子們的熱血拼戰，長期支持羅工棒球隊的林燈文教公益基金會於十二日晚間特別兌現承諾，在位於南港的教父牛排舉辦了一場「百萬級」慶功宴，由林燈基金會與中保基金會董事長林明昇、林建涵，親自宴請全隊師生享用頂級牛排，並頒發豐厚紅包激勵士氣，共同歡慶屬於羅工棒球隊的榮耀時刻！

羅工棒球隊的「黑豹傳奇」已寫下宜蘭棒球新頁，這場別具意義的「百萬慶功宴」不僅是對球員們努力的最佳犒賞，也象徵著林燈基金會將持續做為羅工棒球隊最堅實的後盾，共同攜手前行，成就這群孩子的無限可能。

羅東高工校長洪重賢對於球員們全力以赴、永不放棄的拚搏精神感到無比光榮。他坦言，羅工棒球隊自轉型為木棒隊以來，面臨招生、訓練環境等多重挑戰，是在不被看好的情況下一步一腳印累積實力，並感謝基金會當年對這支默默無聞的球隊，願意投入鉅資協助球隊的發展，直言：「如果沒有林燈基金會，就沒有今天羅工棒球隊耀眼的成績！」

蕭良吉教練則感性表示：「棒球運動在全國所有競技運動裡，花費經費是最多的，所以很感謝基金會的長期支持，讓球員們在非常好的環境下，打了非常好的球！」他也強調，羅工近年來培養出非常多具有潛力的球員，對於他們的未來，教練團會在高三畢業前與家長、學生共同探討，無論是往職業棒球、業餘棒球或升學，甚至輔導他們取得技職學校的第二專長，為孩子規劃充實的生涯發展。

這支從草創初期乏人問津、招生困難的球隊 ，在林燈文教公益基金會六年來穩定、全方位的資源挹注下，從年年止步三十二強，一躍成為攻頂奇兵，林燈文教公益基金會董事長林明昇致詞時表示：「這次看到球員們的每一場比賽，就像在看國際賽事一樣緊張刺激！能夠在全國舞台上拿下亞軍，是大家長期努力的成果，也是宜蘭的光榮！林燈基金會很榮幸能一路陪伴著球隊，看見你們不斷突破自己、勇敢接受挑戰，這樣的精神是最棒的！恭喜所有球員，也感謝教練團隊和學校的付出，祝福羅工棒球隊可以持續再創高峰！」

對於這次羅工棒球隊以「黑馬」之姿攻頂，羅工棒球隊總教練何昱德將榮耀歸於團隊力量，何昱德表示：「從第一場比賽開始，就不斷地提醒球員們，要發自內心的鼓勵隊友並為場上的戰友大聲的加油，藉由這種方式讓球員們團結一心。」何教練也承諾，未來將持續努力提升球員福利，加強訓練環境，讓球員家長無後顧之憂。

在黑豹旗賽事中大放異彩、分別獲得投手獎、最佳捕手、最佳三壘手與最佳外野手的郭靖源、邱昱承、李信謙與溫以恩，今晚也由林明昇董事長親自頒發特別紅包。四位球員都謙虛地將榮耀歸給隊友的團結合作，以及家人、學校、教練和基金會一路以來的支持，此次一戰成名，未來是否感受到壓力，隊長邱昱承表示：「不會！因為不怕輸，教練也一直提醒我們在球場上，把自己該做的事做好，然後就放輕鬆地去玩！」

談起未來，每位孩子都展現了屬於自己的方向，現在才高一的溫以恩表示心裡非常開心，並許下「三年後選職棒」的目標；已經高三的郭靖源也希望未來能打職棒，回饋學校並傳承經驗給學弟；同樣也是高三的邱昱承則志在教育，計劃未來往教職方面發展，希望能將教練團在技術上的指導和品德教育傳承下去；目前高二的李信謙則將感謝化為動力，對於基金會一路的支持和鼓勵，讓他增加了非常多的信心和動力，希望能和學長一起精進球技、好好帶領學弟，並承諾將幫助團隊繼續打出好成績。