賀一航兒年少走歪「遭捅12刀」 二度命危近況曝

〔記者林欣穎／台北報導〕阿Ken、唐綺陽主持《11點熱吵店》，節目邀來詹惟中、「小賀」曾治豪、趙正平、楊繡惠分享成長經歷的陰影，小賀因缺失父母的愛，不學好踏上歹路，遭惡霸誤砍12刀，險些喪命。

小賀的父親是已故綜藝大哥賀一航，他自幼在奶奶家生活，直至進演藝圈才與父親有真正互動，童年父母缺席，成為影響人生的大事件。他國中漸走歹路，結交三教九流朋友，叛逆翹課、抽菸，做過不少荒唐事，他透露：「我曾拿噴漆在牆壁噴『恨』、拿菜刀把沙發砍壞！」他越幹壞事就被家長打得越兇，陷入惡性循環。

人生的轉機來自有天他和朋友吃宵夜，突然一輛車子疾駛至他面前，4名惡煞下車，不分青紅皂白攻擊他，小賀被捅12刀，送醫發出2張病危通知，好不容易才保住一命。在病床前，小賀第一次看見父親紅了眼眶，也才感受到家人的溫暖。

