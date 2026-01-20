賀一航兒街頭遭砍12刀！誤入歧途「二度命危」 爸爸1舉動讓他浪子回頭

小賀在節目《11點熱吵店》分享童年陰影。TVBS提供

小賀的父親是已故綜藝大哥賀一航，他在節目《11點熱吵店》分享，自幼在奶奶家生活，直至進演藝圈才與父親有真正互動，童年父母缺席，成為影響人生的大事件。他國中漸走歹路，結交三教九流朋友，叛逆翹課、抽菸，做過不少荒唐事，還遭惡霸誤砍12刀，險些喪命。

國中走歹路結交三教九流 翹課、抽菸還曾拿刀砍沙發

小賀透露：「我曾拿噴漆在牆壁噴『恨』、拿菜刀把沙發砍壞！」他越幹壞事就被家長打得越兇，陷入惡性循環。人生的轉機來自有天他和朋友吃宵夜，突然一輛車子疾駛至他面前，4名惡煞下車，不分青紅皂白攻擊他，小賀被捅12刀，送醫發出2張病危通知，好不容易才保住一命。在病床前，小賀第一次看見父親紅了眼眶，也才感受到家人的溫暖。

唐綺陽、阿KEN也分享自己的傷痛。TVBS提供

阿Ken、唐綺陽也揭童年陰影 嘲笑與否定成一生傷痕

主持人阿Ken童年的陰影來自於2個哥哥的嘲笑，不論是念幼稚園、媽媽幫洗澡，都被嘲笑幼稚，導致他成長過程不停自我懷疑：「我是不是真的這麼不好？是不是都沒有長大？」唐綺陽則對媽媽不斷地否定耿耿於懷。更多精彩節目都在1月20日晚間11點TVBS 42台《11點熱吵店》。



