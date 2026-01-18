賀一航兒誤入歧途！昔遭砍12刀命危 父一舉動回頭

資深藝人賀一航在2019年不敵病魔辭世，兒子曾治豪透露兩人有一段關係疏遠的時期。（圖／翻攝自曾治豪臉書）





資深藝人賀一航在2019年不敵病魔辭世，享壽64歲，兒子曾治豪近日上節目坦言，因為小時候父親忙於工作，兩人關係疏遠，「我其實真正跟我爸認識，是從我進演藝圈之後。」3歲就被送到奶奶家，青春期因為結交壞朋友誤入歧途，更險些喪命。

曾治豪日前登上《11點熱吵店》分享成長經歷，因為隔代教養關係，國中開始認識三教九流的朋友，加上因為得不到家人關愛，導致行為開始偏差，他曾經拿噴漆在家中寫一個大大的「恨」字，還拿菜刀亂砍沙發，想要藉此吸引家人注意，不過換來的卻是一陣毒打。

曾治豪與家人關係日漸疏遠，直到有次他趁著家人出國時，和一群朋友去吃宵夜，沒想到卻被4個不明人士襲擊，對方怒嗆「你為什麼要打我朋友」，接著持刀攻擊曾治豪，導致他被捅12刀，胸腔直接被刺破，直接被送醫急救。

曾治豪透露當時情況緊急，不僅輸了12袋血，還二度發出病危通知。賀一航一收到通知後立刻前往醫院，「我第一次看到他眼眶紅就那次」，大難不死後，曾治豪也改變心態，認為應該多做公益，希望能藉由自身力量回饋社會。



