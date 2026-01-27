賀！西勝時星 企業總部圓滿落成

位居新莊副都心核心地段的「西勝時星」，日前於新莊典華飯店舉辦「第一屆區權會」，現場匯聚眾多指標性企業領袖與會，氣氛熱絡，在掌聲與祝福中，活動圓滿落幕。象徵該區正式形成高端商務聚落，為新莊副都心的產業升級注入強勁動能，邁向重要里程碑。

本次活動除了完成區權會的重要議程外，更以「感恩餐會」形式，向一路支持西勝時星的中小企業主表達誠摯的感謝。企業的選址，從來不只是空間的選擇，更是一段信任的建立。感謝眾多企業主以遠見與行動，選擇西勝作為事業佈局與品牌提升的重要據點，讓這座企業總部聚落逐步成形。

廣告 廣告

西 勝 時 星 感 恩 餐 會 （ 圖 片 來 源 ： 西 勝 時 星 ）

▲西勝時星感恩餐會（圖片來源：西勝時星）

隨著路易莎咖啡集團、電商光速火箭、可果美食品集團等旗艦品牌陸續進駐，使「西勝時星」與有榮焉，倍感榮幸。不僅帶動商務能量也為區域注入高度辨識度與發展潛力。企業總部群聚的輪廓日益清晰，形塑出新莊副都心極具前瞻性的高端商務版圖，願未來共同創造更長遠的價值。

西 勝 時 星 完 工 實 景 拍 攝 （ 圖 片 來 源 ： 西 勝 時 星 ）

▲西勝時星完工實景拍攝（圖片來源：西勝時星）

規劃上，西勝時星主打50至70坪純辦產品，室內坪效極大化，公設機能成為辦公室空間的自然延伸，讓空間運用更具彈性，滿足成長型企業對效率與形象的雙重需求。未來將持續透過交流活動，讓進駐企業之間形成更緊密的連結，產業間共同合作與成長創造出更多可能。「西勝時星」壓軸席次，誠摯邀請理念契合的企業，在此攜手共創、共榮、共好，共啟劃時代的輝煌新篇。

青 創 首 席 · 嶄 新 落 成 （ 圖 片 來 源 ： 西 勝 時 星 ）

▲青創首席 · 嶄新落成（圖片來源：西勝時星）