賄款放公務車腳踏板 台南前消防局長聯手女密友「假捐真貪」遭起訴

台南市消防局前局長李明峯聯手楊姓女密友和曾姓設備業者，不法獲利共480萬元，並於10日遭起訴。（圖／報系資料照）

台南市消防局前局長李明峯（67歲），遭控在局長任內聯手女密友楊詠琪，藉著民間捐贈消防設備不法獲利480萬元，2人則從中獲利320萬元，賄款更曾放在消防局公務車副駕駛座腳踏板下，而李明峯在2025年12月閃辭，同月24日遭搜索，並被聲押獲准，台南地檢署10日偵結，依違反貪污治罪條例對李、楊提起公訴。

據了解，李明峯是警大47期消防系畢業，為台南升格為直轄市後首任消防局長，任期長達15年，而他在2025年12月12日以家庭因素請辭獲准，同月17日在汽車旅館自傷，並於同月24日遭檢廉搜索，檢方複訊後被羈押禁見。

廣告 廣告

檢方調查，李明峯與楊詠琪過從甚密，他在局長期間具審核民間捐贈消防設備及器材之權限，卻與楊一同勾結曾姓消防設備業者，曾從2023年開始，自國外代理進口高壓細水霧機組，該設備裝設於小型皮卡車上便能改裝成幫浦消防車，李明峯則多次推廣，並遊說民間友人捐贈此機組。

李明峯更要求消防局內部，引導有意捐贈救護車的民眾改捐此設備，一旦捐贈者被說動，李明峯隨即將捐贈者資訊轉給楊女與曾男接手洽談，促成採購契約，並利用局長職權快速審核通過，完成形式上的公益捐贈流程。

2023年到2024年7月間，共計販售出20組相關設備，總計不法獲利480萬元，3人則各得三分之一利潤，李、楊分別得到160萬元。

為了避免犯行曝光，曾姓業者行賄手法十分隱密，曾將60萬元以牛皮紙袋分裝，在消防局後方超商交付，2024年5月和8月則以相同手法，將賄款放在消防局公務車副駕駛座腳踏板下。

台南地檢署於10日偵結，認定李、楊涉犯貪污治罪條例第5條第1項第3款「對於職務上行為收受賄賂罪」，依法提起公訴；曾姓業者則涉犯「對於公務員不違背職務行為交付賄賂罪」，經檢察官為緩起訴處分，並須於6個月內繳交國庫100萬元及參加法治教育，檢方則將持續深入調查釐清是否尚涉及其他不法情事，不容任何假借公益名義行貪瀆之實的行為。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

中國黑診所扎針「放血療法」稱排邪氣 地面一灘血泊好駭人

《世紀血案》爭議延燒！他硬扯《賽德克巴萊》也沒問本人 男星怒：想造謠等我死

輔大內鬥2／員工差旅費付不出校長卻月月出國 「全球馬拉松」如網紅踩點