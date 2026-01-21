賄選買票不給錢！ 大媽氣氣氣氣氣「拍片怒檢舉」：投完票沒領到500元

泰國一名大媽表示，自己支持的候選人在當選後，並未依約支付500泰銖，所以出面拍片指控。（翻攝自臉書เรื่องเล่าเช้านี้ ）

買票買到被檢舉，竟然是因為「不守信用」？泰國武里南府（Buriram）近日爆出一起荒謬的賄選糾紛。一名婦人因不滿支持的候選人在當選後未依約支付500泰銖（約新台幣509 元）的買票錢，氣得錄影公審。影片在社群媒體瘋傳後，泰國選舉委員會（ECT）已正式介入調查，若屬實該候選人恐將面臨「當選無效」的裁罰。

「別人都領了就我們沒拿到」 大媽開噴：說好的錢呢？

根據《khaosod》報導，這起事件發生在武里南府。一名約50歲的婦人向當地媒體控訴，在1月11日舉行的基層行政組織（TAO）選舉中，有候選人承諾只要投給他，每人就能領到500泰銖。沒想到選後其他區域的人都領到了，唯獨她所在的社區以及幾名特地從曼谷趕回來投票的年輕人沒收到。

婦人憤怒表示，原本當選人的妻子還打電話來安撫會給錢，結果最後卻音訊全無，讓她深感不公，決定站出來揭發這場「不公不義」的賄選案。

選委會介入調查：不排除是敵營「政治仙人跳」

武里南府選委會負責人蘇拉朋（Surapong Thipyosot）於19日表示，目前已經掌握相關影片證據。他強調，選委會將會派員深入調查，若查證買票屬實，絕對會依法嚴辦，絕不寬貸。

不過蘇拉朋也語帶保留地提到，這類案件也必須防範「政治操作」。他指出，有時這可能是敵對陣營的策略，故意拍攝這類影片來栽贓競爭對手，因此選委會將針對錄影動機與真實性進行嚴密審核，務求給予雙方公正的處置。

賄選案接二連三！泰國基層選舉已累計9宗投訴

根據泰國選委會統計，自1月11日選舉結束至今，僅武里南府一地就已經接獲9起相關投訴，且大多與金錢賄選有關。

法律人士指出，泰國近年來嚴厲打擊選舉舞弊，候選人若被抓到買票，不僅會被判處刑期、罰款，還會被取消參選資格10年至20年。這起因大媽「沒領到錢」而憤而檢舉的奇聞，也意外曝露了泰國基層選舉中買票文化的氾濫與荒唐。

