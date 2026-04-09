賄選轉地下化？中國招待＋樁腳運作 徐錫祥：鎖定金流突破

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2026地方選舉將至，賄選成為查察重點之一，檢察總長被提名人徐錫祥強調，鎖定金流突破。 圖：翻攝自國會頻道

[Newtalk新聞] 2026地方選舉將至，賄選問題再度成為關注焦點。民進黨立委莊瑞雄今（9）日在立法院司法及法制委員會質詢最高檢察署檢察總長被提名人徐錫祥時直言，台灣基層選舉賄選情形嚴重，甚至在偏鄉地區「超過9成」皆涉及賄選，形容情況「非常可怕」。

莊瑞雄表示，賄選在六都以外的縣市尤其普遍，儘管檢警調單位不可能不知情，但礙於人情壓力、人力限制與舉證困難等因素，實際查緝成效有限。他指出，賄選形式已由過去挨家挨戶發放現金或物資，轉變為透過樁腳運作、組織動員進行，甚至出現透過地方幹部帶隊赴中國接受招待等情形。

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他質疑，面對此類結構性賄選網絡，檢調是否已掌握相關情資，並要求徐錫祥說明具體查察策略。

徐錫祥回應，偏鄉地區確實仍有候選人認為買票有效，查察賄選需從情資掌握與金流追蹤著手，包括相關人員的出入境與資金流向，均屬重要間接證據。他強調，最終仍須掌握現金流向選民的關鍵證據，才能向上追查整體賄選鏈條。

徐錫祥指出，目前檢調單位已提前布線，透過檢察官、警察與調查局人力全面投入查察工作，並結合檢舉獎金機制作為誘因。他也坦言，受限於人力與執行困難，難以達到百分之百查緝，但將透過最有效的資源配置，盡力打擊賄選行為。

莊瑞雄最後強調，賄選嚴重侵蝕民主制度，透過金錢當選的民意代表往往難以真正為民服務，呼籲法務部及檢調體系在選舉期間加大查察力道，確保選舉公平性。

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