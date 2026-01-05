資傳、數媒擬整併成「AI媒體設計」引反彈 世新大學踩煞車

世新大學近日因校系整併引發爭議。（資料照）

世新大學學生近日於社群抗議，校方無預警召開說明會，預計明年將整併資訊傳播系及數位多媒體設計系，並改名為AI應用媒體設計系，話題發酵後，世新校方透過聲明回應，表示在充分聽取各方意見審慎評估後，決定不推動兩系整併案，維持原有系所運作。

近日有網友在社群抱怨，世新大學1月2日召開說明會，規劃116學年整併資訊傳播系及數位多媒體設計系，新系名則擬定為「AI應用媒體設計系」，但學生質疑事前溝通不足，且有部分學生因老家在南部早已離校返家，認為校方突襲。

對此，世新大學研發處2日也發出公告，針對校系整併議題，已召開師生說明會，在充分聽取意見，由於師生就系所名稱、定位、課程規劃等提出多元建議，經審慎評估後，決定不推動兩系整併，不過，校方也表示，面對數位科技及AI發展，將持續推動師資及課程優化。

數媒系為世新校內傳播學院最年輕科系，2003年設立，主要在傳播基礎上，培養數位設計領域學子，包含動畫設計、遊戲設計都是人才培養方向；資傳系同為傳播學院學系，由圖書資訊學系更名而來，現今以培養資訊設計、知識加值、網路傳播3大核心能力為主。





