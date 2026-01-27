資優替代役遭丟包4車輾斃 解剖採集檢體送驗追1疑點

親友不發一語在警方陪同下離開殯儀館解剖中心。（圖／記者游承霖攝影）





擁有頂尖國立大學雙學士學位的溫姓替代役男，25日凌晨搭乘林姓男子的多元計程車途經台64線快速道路時，被林男丟包在快速道路上後，溫男倒臥在地遭4部車輾斃，檢警今天（27日）上午會同法醫前往新北市立殯儀館針對溫男遺體進行解剖，並採集相關檢體，後續將查驗有無酒精等相關反應，另外，溫男是自行下車，或是被林姓運將拖拽下車，也是另一大追查重點，檢警將持續追查釐清中。

據悉，新北地檢署檢察官會同法醫，今天（27日）11時30分，前往新北市立殯儀館針對溫男遺體進行解剖，溫男的雙親等親友均抵達現場，母親更難忍悲痛情緒頻頻拭淚，場面哀戚，令人不捨。

而整個解剖過程約70分鐘完成，採集檢體送驗，將進一步追查，釐清是否有酒精或其他反應，另外，雙方因踹車門、座椅而發生糾紛，事發後究竟是溫男自行下車，或是被林姓運將拖拽下車，也是另一大追查重點，檢警也將擴大追查釐清。

回顧事發經過，25歲溫姓男子為國內頂尖大學雙學士畢業的高材生，去年10月9日分發至鐵路警察局服替代役，預計下個月25日就退伍，目前更已在面試尋找工作機會中。

未料，25日凌晨2時許卻發生憾事，搭乘46歲林姓男子的多元計程車要返回板橋親戚家時，由於躺在後座腳踹到駕駛座椅，導致林姓運將不滿要求溫男下車，溫男被丟包在台64線快速道路後更因倒臥在快車道被4部車輾過身亡。

轄區警方獲報展開追查，通知林姓多元計程車駕駛與4名輾過溫男的駕駛到案，並在詢後依過失致死罪嫌移請新北地檢署偵辦。

