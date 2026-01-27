頂大資優生喝醉被小黃丟包台64！慘遭4車輾斃 司機自責「來不及」
（即時中心／廖予瑄報導）新北市台64線快速道路25日凌晨2時許發生一起駭人死亡車禍，一名25歲溫姓男子當天晚上喝完酒後，搭上46歲林姓男駕駛的計程車。途中，由於溫男不斷踹椅背，因此與林發生口角；林一氣之下便將溫丟包在台64快速道路上，導致他倒臥在內側車道，並且一連被4台車輾過，當場死亡。如今溫男身分也曝光，他竟是一名擁有頂大雙學士學位的資優生。
「資優生」溫男獲頂大雙學士學位 鐵路警證實：生活單純
據了解，溫男從小到大成績優異，並擁有頂大雙學士學位，入伍後在鐵路警察局服替代役。鐵路警察局護車警察大隊長吳士龍表示，溫在服役期間生活單純、作息正常，且近期也積極準備工作面試；原定在下（2）月退伍，沒想到卻傳出噩耗。
發酒瘋遭小黃丟包？司機報警仍無法阻止憾事
回顧事發經過，溫男昨日赴台北市文山區找朋友喝酒，酒過三巡後，他叫來計程車準備返回新北板橋區的嬸嬸家，並搭上林司機的計程車。但溫疑似在途中不斷踢車門及椅背，讓林司機十分不滿，多次出言相勸，雙方爆發口角衝突；林司機最後受不了，在行經台64線1K處中和段時，將他趕下車。
林司機將溫男趕下車後，仍舊擔心溫會發生意外，因此「愧疚報警」打給110報案，但等到警方到場時，已經來不及。
替代役男倒臥台64車道遭4車輾過死亡。（圖／警方提供）
溫男下車後，因不勝酒力，直接躺在快速道路上，並遭4台轎車輾過。警消獲報到場後，發現溫男頭顱破裂、四肢嚴重變形、全身多處骨折，明顯死亡。
溫男慘死路中 小黃司機+4駕駛遭送辦
警方將丟包溫男的林姓司機，以及開車肇事的4名駕駛，依「過失致死罪」移請新北地檢署偵辦；而林在快速公路違規停車，並停車丟包乘客的行為，也已違反「道路交通管理處罰條例」第33條第1項第8款（違規減速、臨時停車或停車）及第38條第2項（計程車駕駛人任意拒載乘客）規定，依法舉發。
《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！
未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！
原文出處：快新聞／頂大資優生喝醉被小黃丟包台64！慘遭4車輾斃 司機自責「來不及」
