資助女友買機車 警一句話讓男子懸崖勒馬

▲男子資助女友購買機車，以支付出遊住宿費為由試圖闖關，被機警的行員察覺有異通報警方。.

【記者 鄭瑞芳／台中 報導】臺中一名65歲的張姓男子日前至郵局臨櫃欲匯款新臺幣4萬元，打算資助女友購買新機車，卻以支付出遊住宿費為由試圖闖關，行員關懷過程察覺異狀，隨即通報警方到場協助。經員警進一步了解，發現張男與對方從未見過面，當場研判為典型假交友詐騙手法，原本心存疑慮的張男也立刻懸崖勒馬，打消匯款念頭，並感謝警方與行員及時提醒，成功守住辛苦錢。

臺中市政府警察局第三分局東區分駐所警員余盛評、陳裕文日前接獲轄內郵局通報，稱有民眾疑似遭遇詐騙，隨即趕赴現場了解，據悉，張姓男子稍早欲臨櫃匯款新臺幣4萬元至一名陳姓男子帳戶，行員關懷用途時發現，張男並不認識該名收款人，僅表示這筆款項是要支付與女友出遊的住宿費，然而女友僅提供住宿費用截圖，卻未告知實際入住的飯店名稱，當下也聯繫不上女友詢問，諸多疑點讓行員警覺不對勁，遂通報警方到場關心。

張男見警方到場時，忍不住向行員抱怨：「我的天啊，你叫警察來喔！」幸好他對女友提供陌生帳戶一事原本就有所懷疑，隨即冷靜下來回應員警詢問。此時張男才吐露實情，表示自己與女友交往近半年，近日女友哭訴機車因車禍損壞需重新購買，目前已看中一輛要價8萬多元的新車，希望他能出手相助。張男評估自身經濟狀況後，答應資助4萬元，卻對於收款帳戶為一名「陳姓男子」一事感到耿耿於懷，不解是否另有他人同時出資。

▲員警一句：「你們有見過面嗎？」，讓男子懸崖勒馬。

員警隨即拋出關鍵問題：「你們有見過面嗎？」得知張男多次提出見面要求均遭對方婉拒後，篤定地表示對方一定是詐騙！張姓男子其實早已有所懷疑，聽聞員警分析後，對於遭遇詐騙一事也坦然接受，還笑著表示，平時常在新聞上看到員警阻詐，這回發生在自己身上，才知道實際上是這麼一回事，感嘆警方與行員的辛勞，對於成功守住辛苦錢，也頻頻表示感謝。

警方呼籲，近年交友軟體詐騙層出不窮，犯罪集團常以「甜言蜜語」取得被害人信任，再以投資、借款、急需協助等理由誘騙匯款。警方提醒，網路交友務必保持警覺，避免過度透露個人資料，若對方急於推進關係、要求轉帳匯款或引導至不明投資平台，即是高風險徵兆。遇有可疑情形，應立即撥打 110 或向警察機關諮詢，以共同守護自身及財產安全。（照片記者鄭瑞芳翻攝）