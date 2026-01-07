資助網路女友買機車 警及時攔65歲男匯款4萬元
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導
1名65歲張姓男子，到郵局臨櫃準備匯款新台幣4萬元。台中市第三警分局表示，張男打算資助1名網路女友購買新機車，卻以支付出遊住宿費為由，試圖順利匯款。行員關懷過程察覺異狀，隨即通報警方到場協助。員警進一步了解發現，張男與對方從未見過面，當場研判為典型假交友詐騙手法，在員警苦勸下，原本心存疑慮的張男，也立刻懸崖勒馬，打消匯款念頭。
第三警分局表示，轄區東區分駐所警員余盛評、陳裕文等，接獲轄內1家郵局通報，員警趕赴現場了解發現，原來有1名張姓男子，準備臨櫃匯款4萬元，到1名陳姓男子帳戶。行員關懷金錢用途時發現，張男不認識收款人，僅表示這筆款項，是要支付與女友出遊的住宿費，但女友僅提供住宿費用截圖，未告知實際入住的飯店名稱，當下也聯繫不上女友等。諸多疑點讓行員警覺不對勁，通報警方到場關心。
警方表示，張男見員警到場，還忍不住向行員抱怨，「我的天啊，你叫警察來喔！」但他對女友提供陌生帳戶一事，原本就有所懷疑，隨即冷靜下來回應員警詢問。張男表示，與網路女友交往了近半年，近日女友哭訴機車因車禍損壞，需重新購買，目前已看中1輛要價8萬多元的新車，希望他能出手相助。張男答應資助4萬元，但也對於收款帳戶為1名「陳姓男子」，而感到耿耿於懷。張男也說，曾多次提出見面要求，但都被對方婉拒。
第三警分局呼籲，近年交友軟體詐騙層出不窮，犯罪集團常以「甜言蜜語」，取得被害人信任，再以投資、借款、急需協助等理由誘騙匯款。也提醒，網路交友務必保持警覺，避免過度透露個人資料。若對方急於推進關係、要求轉帳匯款或引導至不明投資平台，即是高風險徵兆。遇有可疑情形，應立即撥打 110 或向警察機關諮詢，以共同守護自身及財產安全。
照片來源：台中市警方提供
更多CNEWS匯流新聞網報導：
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
80歲嬤拎便當…走斑馬線「遭撞斷雙腿、骨盆裂」命危！肇事者嗆1句
一個快速過彎，老人家騰空重摔！高雄鳳山區博愛路、鳳松路口，昨（4）日下午15時許，一名80歲葉姓阿嬤走在斑馬線上，慘遭49歲洪姓男子開車過彎撞飛，造成雙腳骨折、骨盆裂開、腦部積血命危。洪男肇事後不斷辯駁：「是婦人沒有走在斑馬線上」，但監視器會說話。據悉，葉嬤家境不好，後續醫療家屬只能聽天由命，事發當時手拎便當，內心肯定惦記著誰。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 148
F-16飛72分鐘出事！跳傘飛官「剛度蜜月」妻也是軍職
政治中心／李汶臻報導花蓮空軍基地昨（6）日晚間傳出飛安意外，國防部F-16軍機編號6700在花蓮外海執行夜航勤務時，突然失去光點，飛行員辛柏毅上尉緊急彈射逃生，軍方目前全力搜救中。國防部也透過官方臉書PO文，希望國人為辛柏毅上尉集氣。民視 ・ 1 小時前 ・ 27
涉罷綠偽造連署！黃呂錦茹再赴北院開庭 被問「這一題」反應曝
即時中心／潘柏廷、魏熙芸報導國民黨前台北市黨部主委黃呂錦茹，去年（2025）在罷免綠委吳思瑤、吳沛憶案中涉嫌偽造連署，不僅被北院裁定羈押禁見，更被北檢偵結起訴，而她在首度開庭時全部認罪，並聲請具保停押，事後被北院裁定1千萬元交保，並左腳配戴電子腳環監控等措施。如今，黃呂錦茹今（7）日上午再度前往北院開庭，面對記者提問是否希望解除腳環時，黃呂錦茹的反應也隨之曝光。民視 ・ 1 小時前 ・ 4
曲棍球全國聯賽暴力衝突！前國手揮拳攻擊國中生腦部 北市溜冰協會公告懲處：終身不提供服務
台北市溜冰協會舉辦的第51屆假日盃曲棍球全國聯賽，近日爆出暴力衝突事件，引發社會高度關注。一名成年男子選手在冠軍戰中對國中生出手攻擊，台北市溜冰協會已針對該名成年男子選手處以「終身不提供服務」，而該隊處以禁賽一屆。TSNA ・ 1 天前 ・ 56
五年來個人最大筆捐款！ 「百萬遺產」匯入健保愛心專戶藏暖心故事
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 健保愛心專戶收到五年來個人最大筆捐款！健保署北區業務組今（5）日指出，北區業務組愛心專戶於去年12月收到一筆「無名氏」匯入的新台幣100萬元的愛心捐款，經追查發現背後有暖心故事，原來捐款人陳女士是感念母親生前罹病期間，長期受到健保醫療體系妥善照護，處理完母親後事後，將母親遺產百萬全捐入健保愛心專戶，希望協助更多無力負...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
民進黨三連霸議員涉貪助理費 遭彰化地檢聲押獲准
民進黨彰化政壇資深女將、曾三連霸的前縣議員江熊一楓，因涉入助理費案件，於去年12月24日經彰化地檢署偵訊後，遭彰化地方法院裁定羈押禁見。檢方今（5）日證實已聲請羈押獲准，但對於案情細節不願多作說明。江熊一楓為民進黨大老、前立委江昭儀的妻子。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 9
馬杜洛紐約出庭！不認毒品走私、持機槍 當庭高喊無罪：我仍是總統
[FTNN新聞網]實習記者黃摯恩／綜合報導美國1月3日逮捕委內瑞拉總統尼古拉斯·馬杜洛（NicolásMaduro）後，馬杜洛與妻子於台灣時間今（6）日凌晨...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 7
台大生坐代步車 2男欺弱勢稱「腳被壓」包圍勒索
台北市 / 綜合報導 昨(5)日晚上9點多，一名行動不便的蔡姓男大生坐著電動代步車，經過西門町一間甜甜圈店前，被兩名男子包圍勒索錢財，他們向蔡姓男大生表示，他的代步車輾到其中一人的左腳，索要推拿費，甚至不讓他離開，熱心民眾見狀出面解圍，警方後續也到場排解糾紛，告知權益後雙方互不提告各自離去。員警VS.洪姓男子：「你是跟他們起糾紛那個嗎，(我我走不了)。」人來人往的人行道上，員警獲報糾紛到場，只見男子手還放在，電動代步車上，一邊說自己走不了，而在代步車上的男大生，則一臉驚恐。洪姓男子VS.員警：「我自己推(拿)好嗎，我自己推(拿)好嗎？」索討推拿費用，男子聲稱腳被代步車壓到受傷，兩名男子在西門町街頭，將男大生攔住當街勒索。遭勒索蔡姓大學生：「覺得有一點被恐嚇，有一點被勒索，因為他也沒有跟我講，就是賠的金額，他就一直這種看你有多少嘛，你有多少你就拿出來。」這名遭到勒索的蔡姓大學生，就讀台大社工系，5日晚上9點多，跑到西門町買東西，經過成都路上時遇上兩名男子。根據了解蔡姓男大生，當時逛街完準備回宿舍，在甜甜圈店前被兩人圍住，其中一名洪姓男子表示，男大生的代步車壓到他左腳，接著連人帶車將他包圍，索錢要去推拿甚至還對車輛吐口水，熱心民眾見狀上前解圍，警方獲報到場告知雙方權益，排解糾紛隨後兩人互不提告各自離去。遭勒索蔡姓大學生：「就是他們一直跟我說，不要擔心，不要擔心，因為我那個當下真的很害怕，然後整個人僵在那邊。」據了解熱心民眾，就是新北市議員金瑞龍的助理，他們一家大小剛好經過，第一時間跳出來解圍。台北市萬華分局西門町派出所長陳韋勲：「經過現場的熱心民眾及員警調解後，並告知相關的權益，雙方各自離去。」熱鬧的西門町商圈，兩名男子疑似鎖定行動不便的男大生，當街勒索，好在有熱心民眾協助，才結束這場驚魂記。 原始連結華視影音 ・ 22 小時前 ・ 4
搶停車格互槓！ 2男大馬路互毆雙雙掛彩｜#鏡新聞
為了搶車位，兩名駕駛在馬路上演全武行!新北市蘆洲區今天(1/5)中午，2名男子為了爭搶同一個路邊停車格爆發口角，其中一名身材魁梧的男子，猛掐對方脖子，甚至徒手巴頭，嚇得對方邊跑邊求饒，最後警方到場，兩人都傷痕累累，都被帶回警局。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 1
2026展覽必看｜七龍珠、航海王紀念展、埃及之王：法老預售票獨家搶訂 恐龍大復活關渡探險樂園1/17開幕！全台展覽地點、時間、便宜票券一覽
準備好迎接長達20多天的寒假與春節連假了嗎？從台北的沉浸式藝術，到南台灣的法老特展，不管是藝術、運動、AI科技、攝影到動漫，各種展覽活動蓄勢待發，「揪愛Mei」整理2026最新展覽報你知，讓你寒假、過年假期不無聊，包含全台展覽地點、展期時間、搶便宜票券，這篇最強走春展覽與活動清單請收好！此外，同場加映全台人氣室內行程推薦，夢幻打卡景點台北101、寓教於樂的北高科教館、天文館、以及Xpark......不論是情侶約會、親子同樂、好友聚會，還是想一個人充實心靈，都能找到適合的選項！這幾天冷氣團來襲，天氣冷也可以躲室內看展喔！Yahoo夯好物 ・ 1 年前 ・ 8
太子集團第六波搜索! 台北信義雪茄館兄弟檔疑淪幫凶
（民視新聞綜合報導）檢調持續追查〝太子集團〞的犯案蹤跡！在昨天的第六波搜索，檢警發現台北信義區一間知名的雪茄館，疑似變成太子集團的洗錢據點，其中，雪茄館負責人陳韋翔和他哥哥陳韋志，疑似協助太子集團旗下多處水房洗錢，甚至還會協助集團成員兌換新台幣，訊後，弟弟交保，哥哥聲押！身穿白色長袖，戴著口罩，他是台北市信義區一間知名雪茄館的負責人陳韋翔，因為涉入太子集團洗錢案，5號遭檢調約談，訊後160萬元交保，限制出境出海，而被約談的，還有他的哥哥陳韋志。把自己包得緊緊緊，快步走進北檢，面對記者問話沒有多做回應，檢方訊後，針對陳韋志的部分聲請羈押。民視記者莊立誠﹔「檢警調查發現，信義區這間知名雪茄館，陳姓兄弟檔疑似涉嫌協助太子集團洗錢，也讓雪茄館成了洗錢水房。」檢警針對太子集團，發動第六波搜索。（圖／翻攝畫面）這一次針對太子集團洗錢案，所發動的第六波搜索，主要針對贓款進行追查，檢方發現，陳姓兄弟檔涉嫌協助太子集團旗下多處水房進行洗錢，金流透過地下匯兌方式進出台灣，當太子集團成員或所屬公司，有新台幣資金需求時，他們也會協助兌換，雪茄館成了交付現金的據點。這間雪茄館，過去曾經舉辦品酒會，以及爵士樂等表演，被檢方懷疑長期以合法掩護非法。檢警針對太子集團，發動第六波搜索。（圖／翻攝畫面）律師(前檢察官)李赫茗表示，檢察官也一定會在發現證據的過程當中，去伴隨著發現其他共犯，進而發動更多搜索，以及扣押的程序，因此像這次檢察官發動的第六波搜索，其實在檢察官的偵辦過程當中，都是非常正常的事情。檢警在2025年底，針對太子集團展開四波搜索，除了聲押禁見多名集團幹部，查扣大量名車、帳戶。上週五，檢警還查獲，帛琉一處，由前國安局軍官，所經營的度假村，也涉入其中。究竟還有多少人涉入太子集團案件當中，檢調動作一波接一波，要讓罪犯無所遁形。原文出處：太子集團第六波搜索！ 台北信義雪茄館兄弟檔疑淪幫凶 更多民視新聞報導太子集團第五波搜索! 國安局校級退休軍官竟涉案太子集團洗錢案! 前國安局退役軍官120萬元交保知名雪茄館「Cigar Vie」涉助太子集團洗錢 兄弟檔老闆遭拘提民視影音 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
影/新北中和發生嚴重氣爆！男子重傷命危插管
新北市中和區今（7日）凌晨不太平靜，在景新街一處民宅發生嚴重氣爆，嚇壞鄰居趕緊報案，警消獲報趕來救人，屋內一名57歲男子被救出，目前仍在加護病房插管被搶救。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
通學區搶快闖紅燈 廂型車險撞小學生引公憤｜#鏡新聞
這畫面真的太可怕！一輛黑色廂型車，經過校門口時闖紅燈，差點撞上正要過馬路的學童，地點就在台北市北投國小，這樣的畫面引起公憤！北投警方也認定屬於重大違規，將會約談車主到案說明，並且開罰。鏡新聞 ・ 21 小時前 ・ 2
露營區淪毒品中繼站! 刑事局偵破"大麻國際郵包"逮4嫌
中部中心／黃毓倫、林韋志 台中報導露營區淪為毒品中繼站！刑事局中部打擊犯罪中心，接獲關務署通報，攔到來自加拿大的郵包，夾藏二級毒品大麻，警方將毒品查扣以後，用空包裹釣出嫌犯。警方破解犯案手法，嫌犯先將包裹寄出到南投魚池，藏在露營區，再由其他人接手，分裝銷售。加拿大寄來台灣的包裹，打開後可以看到，裡面裝著二級毒品大麻，重達2186公克。警方接獲關務署台北關通報，不動聲色查扣包裹內的大麻，再讓包裹繼續跑流程寄出去，循線逮到接應包裹的嫌犯。員警到負責分裝銷售的嫌犯住處蹲點，一舉逮捕蔡姓男子和沈姓男子，分頭喝令他們乖乖配合辦案。警方蹲點埋伏，逮捕接應毒品的嫌犯。（圖／民視新聞）明明是用空包裹放長線釣大魚，大麻早就已經被查扣下來，但警方在蔡嫌住處，還是有搜到大麻、煙油以及分裝工具。警方進一步查出，這個跨國運毒集團，由旅居國外的主嫌負責操盤，在台灣的三名嫌犯負責接應銷售。刑事局偵查第六大隊第四隊長劉永畯：「該運毒集團陳姓主嫌，長期旅居國外，此次為走私大麻毒品，來台販售牟利，由沈嫌夥同蔡嫌，在國內負責大麻銷售管道，再透過賴嫌以南投露營區，作為掩護，協助收領大麻毒品國際包裹，進而完成毒品販運網路。」警方趁主嫌回台探親上門逮人（圖／民視新聞）貼近大自然的露營區，竟成了毒品中繼站，所幸販毒集團利用國際包裹闖關失敗，警方先逮捕接應的三名嫌犯，再向上溯源，逮捕回台探親的主嫌，徹底瓦解毒包裹販毒集團！《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。原文出處：露營區淪毒品中繼站! 刑事局偵破"大麻國際郵包"逮4嫌 更多民視新聞報導蛇行隨意變換車道 36歲男涉毒駕起獲依托咪酯煙彈川普炸委國運毒船.封鎖油輪進出 專家:劍指中國心虛! 花蓮男誤認仇家跟蹤開槍 遭警逮意外發現毒駕民視影音 ・ 1 天前 ・ 2
騎車穿梭汐止部落巷弄送餐 阿美族人林雅瑩長期守護部落長者
47歲阿美族人林雅瑩熱忱社區關懷，投入新北市汐止部落文化健康站「汐止部落廚房」的送餐服務已2年，長期陪伴守護部落長者，獲新北市原住民族行政局肯定，她在送餐過程中，曾發現長者因帕金森氏症震顫發作而倒臥家中，在臨危不亂下，通報文健站照服員，在親屬同意下，請開鎖人員協助開門，並會同警方及開鎖人員展開救援行自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
88歲婦卡公車頭車底 目擊者急用千斤頂救人
南投縣 / 綜合報導 南投草屯發生驚悚車禍意外，一名88歲婦人騎機車，在路口轉彎時，被一輛直行的客運公車撞上，撞擊當下，婦人連人帶車卡在車頭，往前推行了5公尺，婦人雙腿骨折，但意識清楚，她看見自己被夾住，不斷大叫拍打車頭，提醒司機撞到人了，這一幕也嚇壞路過民眾，有店家試圖用小型千斤頂抬高車頭，但客運實在太重，幸好119及時到場，把婦人救出。騎機車的婦人，從路口出來，疑似沒注意路況就直接左轉，這時一輛直行公車，似乎也沒發現婦人騎車轉彎，直接撞了上去，砰，撞擊當下，婦人連人帶機車卡在客運車頭，往前推了5公尺。騎機車婦人：「啊，撞到人了，快報警喔。」撞擊的轟然巨響，嚇壞路過民眾，婦人意識清楚，因為疼痛，不斷拍打車頭大叫，提醒司機撞到人了。目擊民眾：「那個歐巴桑在那邊呻吟，看起來很痛苦，當然嚇到了。」大家紛紛上前查看，並打電話報警，一旁店家也推來千斤頂，試圖撐起客運車頭救人。熱心店家：「想撐高，但我的千斤頂不夠力，因為車太大了。」消防隊員：「抬起了，抬起了，再來。」消防隊到場，用充氣式千斤頂和撐開器抬高車頭，把婦人拉出，婦人雙腿骨折，被緊急送醫。消防隊員：「好，可以了，來，人出來了。」草屯消防分隊長金可瀚：「腳就是夾在保桿跟機車的中間。」碧興消防分隊員張凱閔：「救援過程中，有任何的晃動，她都是非常清楚，所以會比較恐懼，過程中我們一直不斷安撫她。」車禍發生在南投草屯中正路一處加油站前，據了解，這處路口沒有紅綠燈，88歲李姓婦人，從加油站出來之後，疑似沒有注意車況，直接轉彎切進對向車道，公車駕駛猛按喇叭緊急剎車，但還是來不及撞上，警方調查，雙方都沒有酒駕，也都正常持有駕照，詳細事發經過和肇事原因，警方還要釐清。 原始連結華視影音 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
右側超車挨罵！ 雙方爆衝突 駕駛當街狠掐騎士脖
新北市 / 綜合報導 新北市三峽區昨(4)日上午10點多，大馬路上驚傳肢體衝突，王姓駕駛開車載著親友，因為想從右側超車，卻壓縮到機車的通行空間，高姓騎士因此心生不滿出口辱罵，沒想到王姓駕駛，不顧自己還在大馬路上，上前掐住騎士的脖子，騎士當下雖然沒有報警處理，不過警方表示，已經主動介入調查。 黑色機車跟銀色轎車，距離越來越近，眼看就要撞在一起，行車影片騎士頻頻回頭，騎士行經時緊盯車內，停下後還頻頻回頭，沒想到疑似就是這個舉動，引起駕駛不滿，王姓駕駛VS.高姓騎士說：「你說，你跟我說什麼。」車門一開直接衝向前，駕駛的手還狠狠掐向騎士脖子，情緒激動不斷叫囂，車上兩名乘客在旁幫腔附和，畫面全被前車的行車紀錄器拍下。事發在新北市三峽區國慶路與國成路口，昨日早上10點多，事發前幾分鐘，轎車開著開著越來越靠右側行駛，機車騎士見狀還閃了一下大燈，不料遭到無視差點就要被撞上，原來王姓駕駛開車載著親友，想要從右側超車，因此壓縮到機車的通行空間，高姓騎士因此心生不滿出口辱罵，讓王姓駕駛氣得當街下車理論，雙方爆發肢體衝突。三峽分局北大派出所所長李勁緯說：「經查雖尚未接獲相關報案，惟本分局獲悉後已介入調查，將釐清相關事證後依法移送偵辦。」據了解警方已經通知兩名當事人到案說明，遭到掐脖的騎士目前還未提告，但王姓駕駛右側超車，已經違反法規警方將舉發開罰。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
離奇! 恐怖車禍女騎士噴飛 "倒栽蔥"卡圳溝樹幹身亡
中部中心/李文華 彰化報導超離奇！彰化縣大村鄉發生一起車禍，一名女機車騎士，疑似自撞路樹之後，人當場噴飛往路旁的圳溝內，被野樹擋住，人倒吊在樹幹上，警消獲報後，動用吊臂協助脫困，送醫搶救，不幸仍宣告不治。這裡是圳溝，溝里長出野樹，樹上，就這樣吊掛著一個人，她究竟怎麼上的樹？事發第二天，警方現場做測量，一輛機車，就塞在樹幹與護欄中間，警方查出來，騎這輛車的，就是倒吊在樹上的女死者！女騎士離奇倒頭栽掛樹亡。49歲黃姓女騎士，是三寶媽，5日晚間她從彰化市下班，六點左右騎到大村鄉東美路與山腳路79巷，疑似自撞路樹！巨大的撞擊力，讓女騎士人離開機車，飛往一旁的水溝，被野樹擋住，救護人員想辦法，盡快把女騎士從樹上移下來！女騎士離奇倒頭栽掛樹亡。女騎士一開始還有意識，但在現場就失去生命跡象，雖然送到醫院搶救，仍被宣布不治。三個孩子就此失去了母親。原文出處：離奇! 恐怖車禍女騎士噴飛 "倒栽蔥"卡圳溝樹幹身亡 更多民視新聞報導彰化嬤開車載兒孫撞消防栓側翻 雲林女轉彎撞行人庇護島彰化田中庇護島2天擊落4車! 交通處:已考慮轉彎軌跡國道1號豐原段小貨車疑自撞起火 2人身亡民視影音 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
4年洗錢306億！茗香園冰室老闆求刑9年半 500萬交保｜#鏡新聞
台北市知名茶餐廳「茗香園冰室」、「東引快刀手」實際負責人羅以翔，涉嫌在近4年間，幫助非法博弈業者洗錢306億元，從中獲利超過3億，北檢5號依賭博、洗錢、組織犯罪起訴羅以翔等35名被告，其中羅以翔遭到檢方求刑9年6個月，以500萬元交保，涉案的財務秘書黃秀蓉則是求刑6年，20萬元交保。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 2
飛官辛柏毅夜訓失聯！親友急喊：拜託撐下去
[NOWnews今日新聞]花蓮空軍基地一架F-16V單座戰機（機號6700）昨（6）日晚間執行夜航訓練時突失聯，飛官辛柏毅上尉於晚上7時29分於花蓮縣豐濱鄉東面10浬疑跳傘逃生，國軍正展開海空救援，這...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 20