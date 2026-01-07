資助網路女友買機車 警及時攔65歲男匯款4萬元

cnews204260107a03jpg

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

1名65歲張姓男子，到郵局臨櫃準備匯款新台幣4萬元。台中市第三警分局表示，張男打算資助1名網路女友購買新機車，卻以支付出遊住宿費為由，試圖順利匯款。行員關懷過程察覺異狀，隨即通報警方到場協助。員警進一步了解發現，張男與對方從未見過面，當場研判為典型假交友詐騙手法，在員警苦勸下，原本心存疑慮的張男，也立刻懸崖勒馬，打消匯款念頭。

第三警分局表示，轄區東區分駐所警員余盛評、陳裕文等，接獲轄內1家郵局通報，員警趕赴現場了解發現，原來有1名張姓男子，準備臨櫃匯款4萬元，到1名陳姓男子帳戶。行員關懷金錢用途時發現，張男不認識收款人，僅表示這筆款項，是要支付與女友出遊的住宿費，但女友僅提供住宿費用截圖，未告知實際入住的飯店名稱，當下也聯繫不上女友等。諸多疑點讓行員警覺不對勁，通報警方到場關心。

警方表示，張男見員警到場，還忍不住向行員抱怨，「我的天啊，你叫警察來喔！」但他對女友提供陌生帳戶一事，原本就有所懷疑，隨即冷靜下來回應員警詢問。張男表示，與網路女友交往了近半年，近日女友哭訴機車因車禍損壞，需重新購買，目前已看中1輛要價8萬多元的新車，希望他能出手相助。張男答應資助4萬元，但也對於收款帳戶為1名「陳姓男子」，而感到耿耿於懷。張男也說，曾多次提出見面要求，但都被對方婉拒。

第三警分局呼籲，近年交友軟體詐騙層出不窮，犯罪集團常以「甜言蜜語」，取得被害人信任，再以投資、借款、急需協助等理由誘騙匯款。也提醒，網路交友務必保持警覺，避免過度透露個人資料。若對方急於推進關係、要求轉帳匯款或引導至不明投資平台，即是高風險徵兆。遇有可疑情形，應立即撥打 110 或向警察機關諮詢，以共同守護自身及財產安全。

照片來源：台中市警方提供

