資助美軍在菲基地 外交部稱有待討論

外交部次長吳志中（前）24日在立院答詢時表示，外界關注的「台灣有意與日本建立軍事同盟」一事，目前我方並未尋求與日本簽訂正式軍事同盟。（鄧博仁攝）

美國國會的「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC）近日要求台灣資助美軍在菲律賓基地的升級，被藍委賴士葆質疑是「盤子」，外交部次長吳志中24日坦言「有這樣的政策建議」，但既是建議，代表可討論。此外，針對大陸與日本近期緊張情勢升溫，吳志中表示，目前台灣並未尋求與日本簽訂正式的軍事同盟，並認為陸日間不會發生戰爭。

立法院外交及國防委員會昨邀國安局、外交部專案報告「日本首相高市早苗『台灣有事說』及『安保三文件修正』對區域安全及台海穩定的情勢研析」並備質詢。賴士葆質詢USCC報告中提及要求台灣資助美軍在菲律賓軍事基地升級工程，吳志中坦承美方有此政策建議，但強調既然是「建議」，代表還有討論空間。

賴士葆也詢及日本首相高市早苗「台灣有事」說法，是否代表「台灣有事，日本會出兵」。吳志中說明，高市並沒有直接這樣解釋，任何一個主權國家都有權利去維護自身國家安全；至於陸日是否會發生戰爭，吳志中認為不會。

此外，國民黨立委黃仁質詢，台灣是否有意與日本建立軍事同盟？吳志中直言「目前沒有」，台灣並沒有尋求跟日本簽訂正式的軍事同盟作法，他也認為，陸日雙方應降低衝突。

有關陸日情勢，國安局副局長張元斌則表示，從目前中共反應看來，除了透過外交系統發表恫嚇言論以及經濟脅迫外，在軍事層面的灰色地帶行動並無明顯增強趨勢，都在例行範圍之內，但不排除後續會有變化，將持續關注。

張元斌說，中共最近在江蘇北部開設2個作戰管制區，以及在渤海、大連西南地區開設禁航區，但都是例行常態開設，目前沒看到任何具體升級趨勢，國安局將持續關注相關發展。