資安不只是防禦 而是企業競爭力：駿永資訊攜手思科 打造新一代防火牆戰略

駿永資訊科技與思科深度合作，協助企業從整體架構出發，整合全球威脅情報與最佳實務，打造可長期演進的資安防護策略。（圖片提供／駿永資訊）

在數位轉型的浪潮中，金融機構與企業營運高度仰賴網路環境，資訊安全已成為企業競爭力與營運穩定的關鍵核心。面對駭客攻擊、勒索病毒、釣魚郵件與零時差漏洞等威脅層出不窮，駿永資訊科技攜手全球資安領導品牌思科（Cisco），以新一代防火牆為核心，協助企業建構兼顧安全、效能與可持續性的整體資安防護架構。

新世代資安威脅升溫 企業資安策略的第一道關卡:防火牆

在高度連網的營運環境中，企業內部系統與敏感資料幾乎全面暴露於網路之上，如何建立有效的邊界防護，成為資安治理的首要課題。防火牆（Firewall）作為企業網路的第一道防線，就像專職的「守門員」，負責檢視所有進出資料流量，依據安全政策判斷封包是否可以通行，對於防止未授權的存取和惡意行為至關重要。不同於過去，現代防火牆已全面進化，從傳統的 IP 封鎖與埠口控管，升級為具備入侵防禦（IPS）、應用程式識別、惡意程式攔截與行為分析的多層防護系統，成為企業整體資安架構的中樞。

深耕金融產業了解需求 駿永資訊科技是企業資安實戰專家夥伴

駿永資訊科技身為思科在台灣的長期合作夥伴，多年來深耕於金融產業的網路與資安建置，協助多家金融機構與企業打造高度穩定可靠的安全防護架構。駿永資訊科技結合思科在全球領先的安全技術，與自身在地對營運流程與實務需求的整合經驗，提供從網路邊界防禦、分行連線安全到零信任驗證的完整解決方案，協助金融客戶在嚴格法規與高強度交易環境中，兼顧安全與效能。

駿永資訊科技指出，企業資安建置不應僅止於導入設備，更要協助企業從整體架構與長期營運角度進行資安策略規劃。透過與思科的緊密合作，團隊能即時掌握全球最新威脅情報、最佳實務與技術趨勢，確保金融客戶在面對新型態攻擊時，始終具備超前部署的能力。

思科新一代防火牆 滿足混合雲與零信任架構需求

1. 全方位防禦機制

Cisco Secure Firewall 整合入侵防禦（IPS）、惡意程式防護（AMP）、URL過濾與 DNS 攔截，並與 Cisco Umbrella 及 Talos 威脅情報中心無縫串聯，可即時偵測並阻擋全球新興攻擊。對金融業而言，這代表可在第一時間攔截針對交易系統與客戶資料的威脅。

2. 雲端與混合部署的靈活彈性

無論是在金融資料中心內部部署、虛擬化環境，或延伸至 AWS、Azure、GCP 等公有雲平台，都能維持一致性防護，並支援自動化擴展與雲原生安全控制，滿足金融業混合雲架構下的資安治理需求。

3. 集中化與自動化管理

透過 Cisco Defense Orchestrator（CDO） 或 SecureX 平台，管理者可集中監控多台防火牆設備、同步安全政策，並利用 AI 智能分析提供建議與自動化事件回應，有效降低金融單位維運人力成本與誤判風險。

4. 深度整合全資安生態系

思科防火牆能與身分識別服務（ISE）、多重驗證（Duo）、Secure Endpoint、Meraki SD-WAN 等多項安全產品整合，從網路層到端點層形成完整的「零信任（Zero Trust）防護架構」，讓企業資安防線更加縝密。

駿永資訊科技表示，在資安威脅日益複雜的時代，防火牆不再只是流量過濾與封包檢查的工具，而是企業資安策略的核心。透過與思科全面性資安解決方案，以及多年金融業實戰經驗，駿永資訊科技將持續協助企業打造具備高度韌性與延展性、從網路邊界、端點到雲端的整體防護架構，讓資訊安全成為營運穩定與數位轉型的最佳後盾。

