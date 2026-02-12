資安威脅全年無休 資安署籲春節連網「旅遊3要、居家3要」強化數位防禦
▲春節數位防禦要訣。（圖：數位發展部資通安全署提供）
農曆春節將至，民眾常在春節連假期間出國旅遊或返鄉團圓，數位發展部資通安全署提醒民眾，資安威脅全年無休，民眾在享受數位便利之餘，仍應強化個人資安風險意識，呼籲民眾做好「旅遊3要、居家3要」數位防護守則，強化個人數位防禦，安心過好年。
資安署表示，「旅遊3要」包括要謹慎使用公共Wi-Fi、要謹慎使用公用USB充電站、要開啟尋找設備設定與加強解鎖強度。資安署進一步說明，民眾在出入咖啡廳、機場等公共場所時，應防範「偽冒Wi-Fi」與「惡意充電座」。駭客可能架設名稱與官方極為相似的Wi-Fi熱點，誘騙使用者連上後監控所有網路活動；此外，惡意設置之充電座可在使用者充電時將惡意軟體植入。建議民眾出門在外應謹慎使用公共Wi-Fi，需要充電時優先使用自備行動電源或電源插頭（豆腐頭），並務必開啟「尋找設備」功能，及善用生物辨識設定螢幕解鎖，降低設備遺失資訊外洩的風險。
在居家上網方面，「居家3要」包括點選網頁或簡訊連結要提高警覺、點選電郵附檔要注意副檔名、要透過正確官方管道下載軟體。資安署指出，駭客常透過政府發放現金等誘人主題的釣魚簡訊進行詐騙民眾個資，或架設假網站讓民眾不小心下載到偽冒軟體。建議民眾應落實「停、看、聽」三步驟：別急開啟可疑連結、看清楚資料來源與網址，並透過多方查證再行動。建議於App Store或Google Play等官方平台下載應用程式，並可利用免費線上檢測工具，辨識網址是否有安全疑慮。
資安署表示，配合國人過年前大掃除習俗，也鼓勵民眾進行「數位大掃除」。除了全面更新作業系統與App修補安全漏洞、檢視App授權範圍以降低個人隱私風險外，也建議民眾養成手機定期重開機的習慣。
資安署指出，部分惡意程式會仰賴暫存記憶體或長時間背景執行，透過重新開機，即可適時中斷其運作狀態，對於防範特定類型的惡意行為有意想不到的效果。雖然重開機無法取代系統更新或防毒措施，但作為民眾日常資安保護的一環，操作簡單，卻能有效降低風險。資安署強調，新春多一分警覺，個人的隱私與財產就多一分保障。
旅遊3要：1.要謹慎使用公共Wi-Fi；2.要謹慎使用公用USB充電站；3.要開啟尋找設備設定與加強解鎖強度。居家3要：1.點選網頁或簡訊連結要提高警覺；2.點選電郵附檔要注意副檔名；3.要透過正確官方管道下載軟體。
其他人也在看
不要亂插拔！使用USB隨身碟「４動作」其實超NG，做錯恐讓檔案消失或中毒
隨著數位時代來臨，USB隨身碟已成為現代人不可或缺的資料儲存工具，輕巧便利的特性讓它廣受上班族喜愛。然而，隨身碟使用起來雖然簡單，卻潛藏著許多容易被忽視的風險。國外科技媒體近日揭開４個常見的USB隨身
iPhone 18 Pro傳導入新技術！相機迎2重大更新
iPhone 18 Pro傳導入新技術！相機迎2重大更新
300萬人恐個資外洩！ 「智生活」App爆16項資安漏洞
消費者文教基金會與國家資通安全研究院聯手檢測「智生活」App，發現該應用程式存在16項資安漏洞，恐讓全台300萬名用戶面臨個資外洩、金流遭盜等風險。該App雖宣稱取得MAS L3最高等級資安標章，但送驗結果卻全數不通過。
酷澎個資外洩調查出爐，謊稱3千人受害其實是3千萬！內鬼是中國籍工程師，酷澎涉滅證、延遲申報恐遭重罰
有「韓國亞馬遜」之稱的電商巨頭酷澎（Coupang）個資外洩調查出爐。韓國官民聯合調查小組 10 日證實，有多達 3,367 萬筆用戶個資遭到外洩，超過南韓總人口的一半。《韓國時報》與《每日經濟》稱，犯案者是中國籍退休員工，利用系統漏洞狂撈資料長達數月。酷澎最初試圖淡化事件，聲稱受害人數僅有 3,000 人，結果與官方調查結果相差萬倍。針對酷澎延遲通報、甚至......
Apple新品爆發年！傳2026上半年一次推10款 iPhone 17e、M5 Mac全來了
2026年初除了新款AirTag…
S25賣爆！三星加碼推出Galaxy S26 發表時間曝光
三星正式發出邀請函，宣布將於2月26日凌晨2點(台灣時間)舉行2026 Galaxy Unpacked發表會，外界預期，會中焦點將是新一代旗艦手機Galaxy S26系列，同時也不排除發表全新GalaxyBuds4系列無線耳機。值得一提的是，三星以19%的全球市佔率位居第二，年出貨量成長5%。其中，旗艦Galaxy S25與摺疊機Galaxy Fold7則成功帶動高端市場銷量，表現優於前代產品。
下載盜版軟體「有代價」！專家研究發現新病毒：已40萬名玩家受害
網路安全威脅情報與防禦特別行動小組「Cyderes Howler Cell」日前發布一項分析報告，指出自去年4月開始，一種名為「RenEngine loader」的惡意程式被發現隱藏於破解、盜版遊戲，包括《極地戰嚎》、《極速快感系列》、《FIFA》以及《刺客教條》等，預估超過40萬台Windows電腦遭受攻擊。
Switch 2雙螢幕配件有望？爆料者稱今年內就會看到
任天堂去年 6 月推出的新主機 Nintendo Switch 2，除了新增的 C 鍵和滑鼠功能外，其餘的變化也就只有外觀細節和效能加強而已，讓老玩家有些失望。而近日有 YouTuber 兼爆料者 VNDER 指出，先前傳聞已久的 Switch 2 「雙螢幕配件」，將會在今年公開。
比手機貴！陸電商推63萬「黃金手機殼」 買就送iPhone 17 Pro Max
《極目新聞》報導，電商平台資料顯示，該款Au99.99投資金手機殼共推出10g、20g、30g、50g及100g五種規格，售價自人民幣1萬3999元（約新台幣6.4萬元）起，最高達13萬9999元。其中，100g規格已售出55件。商品頁面顯示，送手機活動時間為2月9日至16日，限量供應，售完即止，僅限...
熬夜預警！三星發表會來了！Galaxy S26仙女新色與超強 AI 大補帖
三星 2026 年的重磅發表會真的要來啦～官方已經正式發出邀請函，確定會在台灣時間 2 月 26 日凌晨 2 點，在美國舊金山舉辦 Galaxy Unpacked 發表會！現在我先來幫大家整理大補帖，讓心動的朋友們發表會當天就可以直接衝預購！ AI 進化不只是噱頭！你的手機終於「長大」變聰明了 這次 Galaxy S26 系列最讓人期待的，就是三星預告的「開啟 AI 新篇章」 不同於過去只是單純的翻譯或修圖，這次的 AI 核心是「主動適應」與「極致個人化」簡單來說，手機不再只是等你下指令的工具，而是會觀察你的使用習慣，變成一個超有默契的數位閨蜜～比如當你和朋友去咖啡廳拍照，卻拍得差強人意，這次的 AI 不僅會幫你美顏，它還能根據環境主動建議最適合的構圖，就像隨身帶了一位專業攝影師！再也不用怕拍的不好被朋友嫌棄了，隨手一抓拍都是能直接發文的高質感大片～它甚至還會學習你習慣在什麼光線下拍照，預判你在不同場合需要的設定，讓原本需要點按好幾下的動作，縮短到一鍵完成，甚至是「免動手」就處理好！這種「懂你所想」的 AI，就是我們真正需要的黑科技呀～
馬年就該換這一味！開箱 CASETiFY 馬年新春系列 iPhone 與 AirPods Pro 殼套和小馬手機吊飾
即將迎來的農曆春節假期大家準備要去哪渡假呢？新年新氣象，為新年增添滿滿童趣與歡樂，大家喜歡的 CASETiFY […]
300萬人個資恐外洩「智生活」App爆16項資安漏洞
宣稱用戶達1萬個社區、300萬住戶的「智生活」智慧社區app，取得最高等級的資安標章，消基會與國家資通安全研究院送驗卻發現，該App安卓版出現16項不通過檢測，用戶面臨個資外洩、被盜取金流權限、加密資訊洩漏等3大隱私風險，提醒用戶留意。另因多數App取得認證標章後，缺乏定期抽驗機制，也呼籲數發部針對高風險App實施不定期抽驗。
「貓咪語言」App 登蘋果付費榜首：播段聲就叫到貓？2 人團隊、成本 1,000 人民幣就做到
一款名為「貓咪語言」的人貓互動 App 近日衝上蘋果 App Store 中國區付費榜首，靠播放特定聲音吸引貓咪反應而爆紅。產品定價 1 元人民幣，2 人團隊用約兩個月、成本約 1,000 元人民幣開發，下載量高峰較平日升近千倍，完全零付費推廣靠社交平台裂變式自然傳播。
台達電突發重訊！子公司疑資料外洩「緊急啟動防禦程序」
訊部門偵測到海外子公司資訊有異常登入企圖，調查後發現，部分系統受到網路攻擊，存在業務相關資料及員工個人資料外洩風險。
iOS 26.3 正式推出：iPhone 轉 Android 新工具登場，還一口氣修補 37 個安全漏洞
蘋果推出 iOS 26.3 / iPadOS 26.3 正式版更新，屬偏向修補為主的小版本，但 iOS / iPadOS 合共處理多達 37 項安全問題，並加入更方便的「iPhone 轉 Android」資料遷移工具。部分新功能（例如通知轉發）則存在歐盟限定等地區差異，用戶更新前宜先了解重點。
南韓酷澎3367萬用戶個資外洩 配送地址遭查閱1.48億次
南韓電商平台酷澎（Coupang）前員工竊取個資事件調查結果出爐，南韓科學技術資訊通信部10日公布聯合調查報告，確認共有3367萬筆用戶個資遭到外洩，包含姓名、電子郵件等資訊，而配送地址等資料更被查閱高達1億4800萬次。
消基會檢測智生活App 藏個資外洩、交易攔截風險
（中央社記者汪淑芬台北12日電）愈來愈多社區管理走向智慧化，消基會檢測用戶數已上萬的智生活App，不合格項目多達16項，有個資外洩及交易攔截風險，建議消費者採權限隔離、勿開啟自動儲存密碼功能。
行動辦公再進化！Acer 推出全新 PM1W 系列可攜式螢幕
隨著遠距辦公與混合式工作模式成為常態，大眾對於行動生產力設備的要求已不再僅限於輕便，更追求便利的擴充彈性。
不會寫台語也能拜年！教育部推「台語輸入法APP」 開口說就能抽1萬元紅包
【記者趙筱文／台北報導】教育部推出全新「臺灣台語輸入法」APP，並搭配春節期間限定活動「用臺灣台語拜年，部長阿公發紅包！」，鼓勵民眾透過手機以台語傳遞祝福，同時也讓更多人實際體驗台語數位輸入的便利性。活動自2月14日一路進行至3月3日元宵節，只要下載APP並完成指定任務，就有機會抽中最高等同1萬元的商品禮券紅包。
解密OpenClaw狂潮：一個本機AI代理讓Mac mini賣到缺貨，為何敢預言80% App都會消失？
奧地利工程師Peter Steinberger推動了開源AI助理框架OpenClaw的興起，為何他認為未來80%的App都會消失？