資安威脅爆炸！奧義賽博2月掛牌創新版 用AI全面接管攻擊偵測
財經中心／余國棟報導
在全球資安威脅持續升溫、企業加速導入生成式AI的背景下，台灣AI原生資安軟體商奧義賽博-KY（7823）將於12日舉行創新板上市前業績發表會。奧義憑藉高度自動化的AI偵測技術、完整產品布局與深耕在地威脅情資的優勢，逐步建立差異化競爭門檻，成為台灣少數具備國際級實績的資安科技公司。受惠資安觀念漸受重視，該公司營運動能湧現，2025年全年營收3.69億元，年增22.76%。Q4 營收更較 Q3 成長 3,085 萬，相較 Q3 單季稅後淨損 879 萬大幅轉佳，2025Q4 有望轉虧為盈，2025全年及 Q4 營收已展現出高成長動能，預計2月將掛牌創新版。
奧義賽博董事長吳明蔚表示，公司長期專注於自動化攻擊偵測、威脅分析與攻擊面管理，是目前台灣唯一具備自主研發能力，並成功商業化人工智慧資安軟體商。奧義的技術核心在於以AI取代高度仰賴人工判斷的傳統資安流程，透過視覺化態勢管理介面與即時攻擊面監測，協助企業在攻擊發生前即掌握潛在風險。
產品布局方面，奧義以「XCockpit自動化威脅曝險管理平台」為核心，整合EDR（端點偵測與回應）、IASM（身分衝擊分析）與EASM（外部攻擊面管理）三大模組，提供一站式的全攻擊面防護。此外，奧義進一步透過以AI Agent為核心的自研資安防禦平台-CyCraft AI Agent Suite，模擬駭客實際攻擊路徑並自動化案件處理流程，強化企業在資安事件中的反應效率。
奧義於2020年參與全球指標性的MITRE ATT&CK評測，在多項指標上表現優於多家國際知名資安大廠，並於2020至2022年間連續三年達成「零延遲偵測」與「零人為設定變更」的成果，顯示其AI偵測能力，已可在無資安專家介入的情況下穩定運作。隨著生成式AI快速滲透企業應用，奧義亦切入生成式AI安全防護，推出 XecGuard AI防火牆，可在不修改模型架構下，有效阻擋提示詞注入與越獄攻擊。
奧義為台灣唯一具備國際級能見度的資安軟體原廠，自主研發 AI 資安平台與全球部署超過 60 萬個 AI 感知器，累計客戶數已超過 300 家。涵蓋半導體、金融、製造、運輸、電商與公部門等高資訊依賴產業。在資安人力供需比約1：4，且多數資安事件源自人為錯誤的市場現況下，企業對「高自動化、低人力依賴」的解決方案需求日益明確，成為奧義平台黏著度的重要來源。同時，公司亦透過代理與經銷模式穩健擴展市場，並已成功切入日本及東南亞，與NTT-AT、日立等日系夥伴建立合作關係。
法人認為，公司目前90%以上的營收來自訂閱制，且客戶續約率高達90% 以上，2024年EPS雖淨損0.1元，然2025 年前3季的「遞延收入」年增達42%，讓奧義有極佳的營收能見度，此外由於身為資安「原廠」，奧義擁有高達95% 的邊際貢獻率，這代表隨著規模擴張，獲利成長將遠超營收成長。在資安即國安政策推動、AI應用普及與亞太高攻擊量環境的多重驅動下，奧義未來成長動能明確。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
