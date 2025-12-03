資安年會變修羅場 華碩證實供應商系統遭駭

華碩今（3日）上午出席台灣資安通報應變年會，大談台灣資安挑戰，未料午後驚爆遭駭客攻擊。華碩深夜出面回應，強調供應鏈環節出包，並非核心系統失靈，不過駭客祭出倒數計時，讓企業和用戶高度緊張。

華碩證實供應商系統遭駭

華碩表示，遭駭的是合作供應商系統，目前無證據顯示旗下產品、公司核心系統、用戶個資受影響，並透露這次事件影響範圍主要是手機相關的部分影像處理原始碼，未牽動終端產品的資安風險，內部已同步啟動資安應變，加強對供應鏈的安全稽核與監控。

不過駭客聲稱已取得大量資料，並提出限時回應，否則將公開所有內容。對企業而言，這不只是一場資安技術對決，更是聲譽與信任的硬仗，一旦處理失當，恐衝擊品牌，更可能引發更大規模的資安疑慮。

駭客落狠話公開已竊資料

外界睜大眼關注華碩能否在短時間內止血，因為名為Everest的駭客集團在暗網發聲，宣稱已成功入侵華碩相關系統，並帶走超過1TB資料，其中包含相關的程式碼內容，要求3日晚上11點前透過加密通訊工具Qtox聯繫，否則公開已竊取資料，態度強硬。

竣盟科技指出，Everest自2021年崛起，不走大規模無差別攻擊路線，鎖定企業與組織進行長期滲透蒐證，取得關鍵資料後再施壓。相較於一次性封鎖檔案，這類手法更具破壞力，一旦資料曝光，不只是技術外流，更牽動商業機密與競爭優勢。

Everest過往也曾宣稱對多家國際企業下手，像美國運動品牌Under Armour、巴西國營石油公司Petrobras、西班牙航空Iberia Airlines，其目標顯然是具備高度資料價值的大型企業。這回Everest盯上高科技產業，華碩淪為主要獵物之一。

這此案件再度證明，資安不再只是企業內部的防護問題，而是供應鏈的聯防戰，任何一個合作夥伴出現資安漏洞，就會淪為駭客滲透的跳板。外界不只關注華碩如何避免資料外洩，也將睜大眼看科技圈如何強化資安風險。