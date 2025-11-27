「資安應用解決方案」為核心 數產署2025沙崙資安新秀大賽落幕

數產署推動資安人才扎根 2025沙崙資安新秀大賽決賽暨媒合會圓滿落幕（圖／數位產業署沙崙資安服務基地）

為推動我國資安人才培育與產業鏈結，由數位發展部數位產業署指導、財團法人資訊工業策進會辦理之「2025沙崙資安新秀大賽」，本次亦特別與台灣資安大聯盟合作辦理，並獲得勤晁科技、竣盟科技、智慧資安科技、來毅數位科技及全景軟體等企業的大力贊助支持。各單位共同投入資源推動資安新秀培育，攜手建構我國資安產業永續發展的堅實基礎。

本競賽廣邀全臺大專校院學生組隊參賽，鼓勵青年提出實務產業專題，積極投入資安研發實作，本次競賽以「資安應用解決方案」為核心，徵選具創新度與產業應用可行性之專題，聚焦於六大主題領域，包含工控資安、物聯網資安、零信任資安、後量子資安、AI資安應用及產品資安，期望激發青年新秀的創新能量，促進產學交流合作。

本屆競賽共有20支隊伍脫穎而出晉級決賽，賽程期間舉辦多項活動，包含產學交流會、資安論壇及兩場資安企業參訪等多項深化產業鏈結之多元活動，讓參賽隊伍不僅對資安產業發展趨勢有更深入了解，也拓展資安產業之職場視野。

資安新秀參訪叡揚資訊，實地了解產業運作與最新技術應用，拓展實務視野。（圖／數位產業署沙崙資安服務基地）

資安新秀於產學交流會中與講師及業界專家互動，拓展產業視野。（圖／數位產業署沙崙資安服務基地）

11月15日在沙崙資安服務基地舉行的決賽暨人才媒合會中，決賽團隊發表創新成果並進行專題簡報，展現資安新秀的專題實作成果及專業實力，最終分別由：

1. 「南臺科技大學」【評審委員】隊伍

專題：「基於強化學習的工控網路資安防禦系統」

2. 「國立中央大學」【中央沙崙機】隊伍

專題：「WiSecure-次世代 Wi-Fi 零信任防護系統」

3. 「國立高雄科技大學」【北斗星辰】隊伍

專題：「基於軟體定義無線電之北斗衛星訊號模擬平台實作」

4. 「國立臺灣科技大學」【學渣與學易只有一字之隔】隊伍

專題：「Cyber-Agent:新世代AI驅動的工業控制系統自動化攻擊模擬與防禦驗證平台」

5. 「輔仁大學」【幫我想一下】隊伍

專題：「Real-time ICS Cybersecurity Alert and Visualization System Integrating XDR, Honeypot, and AI Models」

等5支隊伍榮獲優勝獎項，同日辦理人才媒合會，邀集7家資安企業與資安新秀面對面交流，展現產學媒合效益與資安人才培育成果，並協助資安產業提前預約潛力人才。

11/15於沙崙基地辦理人才媒合會，學生與與企業代表面對面交流，促進產學媒合與人才培育成果。（圖／數位產業署沙崙資安服務基地）

資安新秀專題成果將於11月28日於國科會資安暨智慧科技研發大樓的「CYBERDAY資安產業日」中盛大登場，將展現20隊之專題研發實作成果，誠摯邀請產學先進蒞臨指導，共同見證資安新秀的優秀表現與臺灣資安產業的創新能量。

