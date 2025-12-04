「資安技能金盾獎」輝煌20載 臺灣資安新生代好手齊聚準備熱血開戰
為提升青年學子對於資安問題之解決能力與實戰經驗，數位發展部資通安全署偕同國家資通安全研究院，持續辦理「資安技能金盾獎」，金盾獎今年度已邁入20 周年。此次競賽吸引臺灣國高中職與大專校院學生計220 隊踴躍參與，報名隊伍數創歷屆新高，培育臺灣資安領域後起新秀即戰力。決賽訂於115年1月9日在臺北松山文創園區辦理。
初賽已於 10 月 18 日分別在北區致理科技大學、中區國立臺中科技大學、南區文藻外語大學三地同步舉行，透過電腦測驗考驗參賽隊伍對資安理論基礎的掌握能力，最終選出46組勝出隊伍（大專院校組 34 組、國高中職組 12 組）晉級決賽。
決賽題型設計涵蓋包括逆向工程、網站安全、漏洞服務、加解密演算法、數位鑑識等多元面向，參賽團隊從實務應用到情境模擬挑戰，全方位考驗參賽者的專業知識、臨場應變與團隊協作能力。
自 2006 年開辦以來，金盾獎持續培育無數資安新秀，成為國內資安教育的重要推手。今年適逢20周年，特別規劃「金盾20周年回顧特展」，帶領參賽隊伍回顧競賽歷屆精彩時刻，並結合闖關活動與回顧圖文展區，一同見證金盾賽事的豐碩成果。
本屆特別舉辦 「金盾20周年投稿募集活動」，誠摯邀請歷屆參賽者踴躍分享昔日的參賽照片與回憶故事，募集活動即日起至12月12日止於「資安系列競賽」臉書粉絲專頁（網址：https://www.facebook.com/csc.nics/）接受投稿，所有入選的投稿作品，將有機會展出於「金盾20周年回顧特展」，讓這些充滿青春與挑戰的瞬間，化為「金盾精神」的最佳註解，完成投稿還有機會抽獎獲得「金盾20周年紀念品」及「第20屆資安技能金盾獎決賽暨頒獎典禮（含晚宴）門票」。
金盾獎邁入20周年，象徵臺灣資安實戰人才培育的基石與堅定傳承，歡迎大家共同回憶金盾獎成長歷程與展望未來。
