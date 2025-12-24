資安新兵報到！騰雲運算24日進軍創櫃板 這技術被點名最關鍵

財經中心／余國棟報導

騰雲運算公司主要業務為提供CDN加速、DDoS防禦、全球智能流量管理系統、與雲端WAF等自主研發解決方案等。（圖／騰雲運算）

櫃買中心創櫃板再添生力軍，騰雲運算股份有限公司(以下簡稱騰雲運算公司；股票代號：7405；產業類別：數位雲端)將於12月24日登錄創櫃板。騰雲運算公司主要業務為提供CDN加速、DDoS防禦、全球智能流量管理系統、與雲端WAF等自主研發解決方案等。

騰雲運算提供專屬分散式節點與智慧路由實現全球內容加速，為客戶提升高可用與穩定性。自主研發的高效域名解析，支援智慧流量調度與秒級容災。此外，該公司就網路防禦方面，在美國、日本、台灣、新加坡及香港等戰略聚點設有清洗中心，具備抵禦數TB級攻擊的能力，並能透過近源清洗有效降低延遲。

廣告 廣告

該公司採用獨家的多層流量清洗架構，能有效、乾淨地防禦大規模DDoS攻擊與複雜且難以識別的CC攻擊，為企業維持穩定且高速的網路環境。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

國際／輝達強漲3%、美股回魂創高在望 日韓股市跟著嗨！

台股盤前／GDP飆4.3%美股續強！台指夜盤大漲147點 台股開盤拚延續攻勢

籌碼／外資週倒貨逾1700億！記憶體這檔好慘 被倒逾18萬張

台股牛長熊短！前50強它都全包 法人默默卡位

