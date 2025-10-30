資安標案違規用中國設備 資安院：釐清後依規定改善

（中央社記者郭建伸、趙敏雅台北30日電）民眾黨團總召黃國昌今天質疑，資安院辦理標案，得標的大同醫護公司違規使用中國製網通設備，而資通安全研究院前院長何全德全力護航，因為大同醫護董事長是民進黨新潮流系大老洪奇昌，難怪數發部根本不敢有動作。

針對此案，資安院說明，10月初接獲審計部來函通知檢討，隨即依照審核結果，檢視採購及驗收相關流程，其中，審計部通知履約或驗收過程與契約規定不符之處，將予釐清後，立即依規定進行改善，並循行政程序奉核後，將相關檢討結果回復審計部。

民眾黨團今天舉行「新潮流大老撐腰，違法驗收資安破口」記者會，黃國昌指出，政府今年底舉辦跨國網路攻防演練，國家資通安全研究院辦理「醫療攻防演練OT場域建置」標案，去年以最有利標於11月決標，並由大同公司的子公司大同醫護取得標案。

黃國昌指出，依據契約規定，資通設備除了必須是新品，也不可以是中國製，但大同醫護違反規定，不僅使用中國生產的網通設備，還出具不實的新品證明書，涉嫌違反政府採購法與刑法。

黃國昌質疑，大同醫護在去年12月25日交付驗收文件辦理驗收，資安院卻在明知重大違失的情況下放水，大同醫護亦未在期限內完成改善，反而拖了2個月後完成第2次複驗，資安院前院長何全德在過程中護航大同醫護。

黃國昌抨擊，數發部、資安院對大同醫護如此禮遇，理由就是大同公司董事長是三立電視董事長張榮華，大同醫護董事長是民進黨新潮流系大老洪其昌，難怪數發部根本不敢有動作。

黃國昌批評，民進黨打著抗中保台口號，但只要一遇到自家人，抗中保台就不重要，真正重要的是「綠友友」有沒有發大財、賺大錢；政府與其搞演練，不如先把內部蠹蟲清乾淨，並且全面徹查、追回補助。（編輯：蘇志宗）1141030