資安維護竟取消駐點、用臨時工？徐巧芯怒轟海軍採購：掛羊頭賣狗肉

國民黨立委徐巧芯昨(17)日在立法院外交及國防委員會質詢時踢爆，海軍一項系統維護採購案，竟由一間「鴻璋茶行」得標，更離譜的是，該茶行聘用的維修人員，竟是曾涉詐欺、偽造文書遭列拒絕往來戶的「鈞威科技」前負責人黃鴻鈞，且職稱被掛為「工讀生」。徐巧芯痛批國防部對廠商資歷審核鬆散，形同讓黑名單廠商「借屍還魂」。

徐巧芯指出，黃鴻鈞過去因偽造標案文件遭判刑並列入停權黑名單，如今卻透過「鴻璋茶行」借殼上市。茶行負責人林小姐對外聲稱，因黃鴻鈞「在做茶葉很忙」，故以「臨時工」名義聘用，甚至坦承是為了節省成本、規避勞保。此外，該廠商為省錢取消駐點工程師，僅在有報修時才找「工讀生」進營區維修。

廣告 廣告

徐巧芯質疑，國防部讓一名有詐欺前科、且被廠商刻意規避勞保的「工讀生」進入營區維護資安系統，難道沒有安全疑慮？她更怒轟國防部官員態度消極，竟以「履約符合採購法」、「勞資糾紛非國防部權責」推託。徐巧芯反問，過去營造商雇用非法移工國防部都會查辦，如今面對資安維護案出現「掛羊頭賣狗肉」的黑名單廠商復辟，國防部卻雙手一攤，顯然螺絲掉滿地。

國防部回應表示，該案為未達公告金額的小額採購，過程依採購法辦理比價，得標的茶行並未被停權。但對於廠商利用人頭借殼投標及勞務違規問題，官員坦承將會請相關部會進一步釐清。

更多品觀點報導

民主正在死去！吳宗憲：國家機器都在閉嘴、獨裁就完成了

輸出許可不等於能扛軍火案 吳宗憲籲嚴查採購資格

