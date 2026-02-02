資安署中企署資安院攜手 打造中小企業資安防護體系

（中央社記者趙敏雅台北2日電）數位發展部資通安全署今天表示，攜手經濟部中小及新創企業署、國家資通安全研究院，推出中小企業基本資安諮詢服務、資安星際指南等多項措施，為台灣中小企業打造全方位資安防護體系，確保數位競爭力不因資安威脅而受損。

資安署透過新聞稿指出，中小企業是台灣經濟的中流砥柱，透過跨機關資源整合，將協助企業在資源有限的情況下，逐步建立核心資安防禦能力。

針對中小企業普遍缺乏專業資安人才的痛點，資安署表示，與中企署「馬上辦服務中心」合作，建置多管道資安諮詢服務，企業透過智能客服或撥打專線，即可獲取資安協助、排除基本問題，若是案情複雜的特殊個案，資安署將提供進一步專業建議，落實資安輔導常態化。

資安署說明，除了提供即時諮詢服務外，資安署也與資安院合作，推出資安教育訓練影片，同時，為提升企業參與度，也推出創新視覺化教材資安星際指南系列手冊，以淺顯易懂的入門學習資源，帶領中小企業按部就班完成資安自我診斷與強化路徑。

資安署表示，已將相關課程與指南上架中小企業網路大學校線上平台，藉由提供免費線上資源，協助企業建立正確的資安意識與實務操作導引，實踐全方位數位防護。

資安署強調，透過與中企署、資安院的緊密合作，未來將持續廣納各界建議，滾動式更新各類工具與資源，由政府作為企業堅實的資安護盾，共同守護台灣數位安全。（編輯：林興盟）1150202