資安署示警SSL VPN漏洞恐遭駭客利用 4措施防範

（中央社記者趙敏雅台北3日電）數發部資安署近期示警，有機關網站偵測異常連線，經查駭客利用SSL VPN功能漏洞，登入新增帳號，並連線至資料庫主機植入惡意程式。資安署建議，可透過確保資安防護持續有效、更新韌體與弱點補強、落實帳號控管原則、遠端存取限制等4大措施防範。

資安署日前發布114年12月資安月報，有機關網站偵測發現異常連線，經調查駭客利用SSL VPN（安全通訊協定虛擬私人網路）功能漏洞，成功登入並新增帳號，後續連線至資料庫主機植入惡意程式，過程中存有多個資安風險，包括防火牆韌體版本未更新、入侵防禦授權逾期、管理頁面未限制連線來源等。

資安署說明，SSL VPN是一種利用安全通訊協定（如SSL）在網際網路上建立安全加密通道的遠端連線技術，讓使用者可透過瀏覽器在確保資料傳輸機密性與完整性情況下，遠端連線到公司或學校內部資源。

資安署指出，這次事件主要源於資安授權過期、韌體與弱點維護疏漏、帳號權限管理缺失及外部存取控管過於寬鬆等4大面向。由於防護設備韌體未及時更新，攻擊者得以利用已知漏洞並配合概念驗證（PoC）工具，成功繞過身分驗證機制進入系統，透過非法新增帳號植入惡意程式。

為防範類似威脅，資安署建議，建立授權到期預警機制，確保資安設備維持有效授權，以利自動更新特徵碼因應資安威脅，同時，資安設備韌體應納入定期更新排程，檢查已知弱點修補情形。

此外，應落實帳號控管原則，定期清查系統帳號是否有異常新增，停用或移除未使用的服務功能與帳號。遠端連線服務（如SSL VPN、SSH）則應以「原則禁止、例外允許」及「最小權限原則」方式辦理，降低外部入侵風險。（編輯：林淑媛）1150203