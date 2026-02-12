資安署籲留意偽冒Wi-Fi 旅遊3要與居家3要不可少

（中央社記者趙敏雅台北12日電）農曆春節將至，民眾常在連假期間出國旅遊，數發部資安署今天提醒，「旅遊3要、居家3要」數位防護守則，出入機場等公共場所時應防範偽冒Wi-Fi與惡意充電座，居家上網時要透過官方管道下載軟體，點選網頁或簡訊連結也要提高警覺。

資安署今天舉行記者會，資安署長蔡福隆表示，資安防護全年無休，春節期間民眾仍應強化個人資安風險意識，遵循「旅遊3要、居家3要」守則，安心過好年。

資安署主任李昱緯簡報說明，「旅遊3要」為要謹慎使用公共Wi-Fi、要謹慎使用公用USB充電站、要開啟尋找設備設定與加強解鎖強度。民眾出入機場等公共場所時，應防範偽冒Wi-Fi，駭客可能架設名稱與官方極為相似的Wi-Fi熱點，誘騙使用者連上後監控所有網路活動；此外，若用到惡意設置的充電座，手機恐被植入惡意軟體。

李昱緯建議，民眾出門在外應謹慎使用公共Wi-Fi，需要充電時，優先使用自備行動電源或電源插頭，同時，務必開啟「尋找設備」功能，並善用生物辨識設定螢幕解鎖，密碼也應避免使用生日、電話等易猜資訊，降低設備遺失與資訊外洩的風險。

在居家上網方面，李昱緯指出，「居家3要」為點選網頁或簡訊連結要提高警覺、點選電郵附檔要注意副檔名、要透過正確官方管道下載軟體。民眾應落實「停、看、聽」原則，別急著開啟可疑連結、看清楚資料來源與網址，並透過多方查證再行動。

他進一步說，近期出現假冒LINE電腦版下載頁面，建議在App Store或Google Play等官方平台下載應用程式，也可利用免費線上檢測工具，辨識網址是否有安全疑慮。

資安署提醒，民眾除了更新作業系統與APP以修補安全漏洞、檢視APP授權範圍外，也應養成手機定期重開機的習慣。部分惡意程式會仰賴暫存記憶體或長時間背景執行，透過重新開機，可適時中斷其運作狀態，雖然重開機無法取代系統更新或防毒措施，但操作簡單，仍能有效降低風險。（編輯：潘羿菁）1150212