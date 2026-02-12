資安署「旅遊、居家3要」 強化民眾數位防禦

記者郭曉蓓／臺北報導

農曆春節將至，數發部資安署長蔡福隆今（12）日表示，資安防護全年無休，春節期間民眾仍應強化個人資安風險意識，遵循「旅遊3要、居家3要」守則，強化個人數位防禦。現在駭客可能透過誘導旅客使用惡意充電線，或在公共USB充電孔動手腳，藉此向行動裝置植入惡意程式，導致手機中毒或個資外洩，提醒民眾提高警覺。

資安署今日舉行「安心過好年：春節隨身3C顧得好」 記者會，針對民眾春節返鄉出遊以及居家上網，提供「旅遊3要、居家3要」資安防護建議。其中，「旅遊3要」包括：要謹慎使用公共Wi-Fi、要謹慎使用公用USB充電站、要開啟尋找設備設定與加強解鎖強度。

資安署進一步說明，民眾在出入咖啡廳、機場等公共場所時，應防範「偽冒Wi-Fi」與「惡意充電座」。駭客可能架設名稱與官方極為相似的Wi-Fi熱點，誘騙使用者連上後監控所有網路活動；此外，惡意設置的充電座，可在使用者充電時將惡意軟體植入，因此建議民眾出門在外應謹慎使用公共Wi-Fi，需要充電時優先使用自備行動電源或電源插頭（俗稱豆腐頭），並務必開啟「尋找設備」功能，及善用生物辨識設定螢幕解鎖，降低設備遺失資訊外洩的風險。

在居家上網方面，「居家3要」包括：點選網頁或簡訊連結要提高警覺、點選電郵附檔要注意副檔名、要透過正確官方管道下載軟體。資安署指出，駭客常透過政府發放現金等誘人主題的釣魚簡訊來詐騙民眾個資，或架設假網站讓民眾不小心下載到偽冒軟體，因此建議民眾應落實「停、看、聽」3步驟：別急開啟可疑連結、看清楚資料來源與網址，並透過多方查證再行動。另建議於App Store或Google Play等官方平台下載應用程式，並可利用免費線上檢測工具，辨識網址是否有安全疑慮。

資安署表示，配合國人過年前大掃除習俗，也鼓勵民眾進行「數位大掃除」。除了全面更新作業系統與App修補安全漏洞、檢視App授權範圍以降低個人隱私風險外，也建議民眾養成手機定期重開機的習慣。

資安署指出，部分惡意程式會仰賴暫存記憶體或長時間背景執行，透過重新開機，即可適時中斷其運作狀態，對於防範特定類型的惡意行為有意想不到的效果。雖然重開機無法取代系統更新或防毒措施，但作為民眾日常資安保護的一環，操作簡單，卻能有效降低風險。民眾新春多一分警覺，個人的隱私與財產就多一分保障。

「安心過好年：春節隨身3C顧得好」 宣導圖卡。（資安署提供）

資安署長蔡福隆呼籲民眾，春節期間仍應做好數位防禦。（資安署提供）