資安院揭詐騙高風險廣告趨勢 籲警惕投資與導購話術

（中央社記者趙敏雅台北6日電）資安院近期發布2025年詐騙高風險廣告趨勢觀察，上半年較常見投資導向話術與引導加入群組；下半年則多將詐騙內容偽裝成商品促銷與優惠活動，尤其年末促銷檔期風險升溫，呼籲民眾提高警覺、落實查證防詐。

資安院於網路巡查高風險詐騙，追蹤詐騙訊息與手法演變，近日發布2025年高風險廣告趨勢與關鍵字樣態，協助民眾掌握詐騙話術變化，提升識詐與自我防護能力。

資安院觀察，2025年高風險廣告並非平均分布，而是呈現階段性起伏；年中一段期間整體量體相對較低，下半年後段至年末，疑似詐騙廣告更常偽裝成一般行銷內容，並在購物季、促銷活動與各類「限時福利」氛圍下，增加互動誘因，使民眾更容易不經意點擊、加入社群或留下個資。

資安院指出，2025年上半年高風險內容偏向投資話術，多以投資、獲利、機會等語氣包裝，並常用「立即」、「準時」、「不要錯過」等字眼，催促決策，或進出場暗示，搭配「明牌」、「報牌」等語意，營造專業權威形象；另也常要求民眾加入群組或私訊專人，由「老師」、「助理」或「客服」帶領操作，逐步導向轉帳或提供個資。

2025年下半年高風險內容則偏向導購話術，常見以商品促銷、活動福利作為包裝，包括以優惠活動或限量福利作為誘因，透過「免費」、「優惠」、「領取」、「活動」等字眼吸引點擊，並常偽裝成抽獎、回饋、會員福利等形式，降低戒心。此外，也出現引導民眾點擊連結、填寫資料、輸入驗證碼或信用卡資訊，造成個資外洩與財損。

至於引導語與關鍵字樣態，資安院示警，常見要求加入群組、私訊專人、由他人帶操作，宣稱保證、穩賺、內線、限量名額或專屬管道，要求匯款、購買點數、加密貨幣交易、提供一次性密碼（OTP）驗證碼，以及要求在短時間內完成付款或資料填寫。

資安院表示，詐騙內容會隨社會氛圍調整包裝，但詐騙集團常以固定模板反覆變形，手法通常為以急迫感推動民眾行動，搭配利益誘因降低戒心，並透過私訊或群組隔離查證，最終導向金流或個資。

資安院呼籲，民眾面對網路廣告與社群訊息時，務必先停、先查、先問。詐騙常利用心理機制，看到「限時」、「名額」等字眼時切勿衝動，應查證帳號是否為官方認證或長期經營，並確認活動是否可在官方網站找到相同資訊，如遇金流或個資要求，務必詢問家人或可信任管道，如165反詐騙諮詢專線，以防堵詐騙。（編輯：翟思嘉）1150206